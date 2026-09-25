ఖైరతాబాద్‌ మహాగణపతి శోభాయాత్రకు సర్వం సిద్ధం (ఫొటోలు)

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ఖైరతాబాద్: నిమజ్జనోత్సవంలో అత్యంత ప్రత్యేకత కలిగిన ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి తరలింపునకు గురువారం రోజంతా ఏర్పాట్లు చేశారు.
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శుక్రవారం ఉదయం 7 గంటలకే ఖైరతాబాద్ గణపతి శోభాయాత్ర ప్రారంభమయ్యేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు.
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ఈ మేరకు గురువారం తెల్లవారుజాము నుంచి భక్తుల దర్శనాలు నిలిపివేసి..ఉదయం 8 గంటలకు షెడ్ తొలగింపు చేపట్టారు. సాయంత్రం షెడ్డు పనులు పూర్తికాగానే భారీ హైడ్రాలిక్ క్రేన్ సాయంతో మహాగణపతికి ఇరువైపులా ఉన్న విగ్రహాలను ట్రాయిలర్ వాహనంపైకి చేర్చారు.
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రాత్రి 8 గంటలకు కలశ పూజ నిర్వహించి, 9 గంటలకు చివరగా మహా హారతి ఇచ్చారు.
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10 గంటల నుంచి మహాగణపతిని క్రేన్ సాయంతో ట్రాయిలర్పైకి చేర్చే పనులు ప్రారంభించారు.
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శుక్రవారం తెల్లవారుజాము వరకు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. ఉదయం 7 గంటలకు శోభాయాత్ర ప్రారంభమవుతుంది. 2 వేల మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఖైరతాబాద్ ఇన్స్పెక్టర్ వెంకట్రెడ్డి తెలిపారు.
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ఖైరతాబాద్ లైబ్రరీ చౌరస్తా నుంచి శోభాయాత్ర ప్రారంభమై, రాజ్దూత్ చౌరస్తా, టెలిఫోన్ భవన్, ఎక్బాల్ మినార్ చౌరస్తా, తెలంగాణ తల్లి చౌరస్తా, సచివాలయం ముందు నుంచి ఎన్టీఆర్ మార్గ్లో క్రేన్ నెం.4 వద్దకు చేరుకుంటుంది.
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గతేడాది మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయంలో నిమజ్జనం కాగా.. ఈసారి ఇంకా ముందుగానే పూర్తి చేయనున్నారు.
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