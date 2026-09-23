 ‘ది ప్యారడైజ్‌’ మూవీ ఫస్ట్‌ రివ్యూ: ఆ సీన్లకు థియేటర్లు దద్దరిల్లాల్సిందే! | The Paradise Movie First Review In Telugu | Sakshi
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‘ది ప్యారడైజ్‌’ మూవీ ఫస్ట్‌ రివ్యూ: నాని ఖాతాలో హిట్‌ పడినట్లేనా?

Sep 23 2026 5:21 PM | Updated on Sep 23 2026 5:31 PM

The Paradise Movie First Review In Telugu

‘ది ప్యారడైజ్‌’.. ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ చూసినా ఈ సినిమా గురించే చర్చ జరుగుతోంది. నాని, శ్రీకాంత్‌ ఓదెల కాంబోలో వస్తున్న ఈ సినిమా పై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం విడుదలైన పాటలు, టీజర్‌కు ప్రేక్షకుల నుంచి స్పందన రావడంతో పాటు సినిమాపై భారీ హైప్‌  క్రియేట్‌ చేశాయి. మరికొన్ని గంటల్లో ఈ సినిమా ప్రిమియర్స్‌పడబోతున్నాయి. అసలు ఈ సినిమా కథేంటి? సెన్సార్‌ సభ్యులను సైతం భయపట్టిన సన్నివేశాలు ఏంటి? ఇప్పటివరకు ఈ సినిమా గురించి బయటకు వచ్చిన టాక్‌ ఎలా ఉంది? ఫస్ట్‌రివ్యూలో చూద్దాం.

సెన్సార్‌  టాక్‌.. 
ఈ చిత్రానికి సెన్సార్‌  ఏ సర్టిఫికేట్‌ ఇచ్చింది. తీవ్రమైన రక్తపాతం, రా అండ్ రస్టిక్ యాక్షన్ దృశ్యాల కారణంగా 18 ఏళ్ల పైబడిన వాళ్లు మాత్రమే సినిమా చూడాలంటే ఏ సర్టిఫికేట్‌ జారీ చేసింది. నాని సైతం ఈ సినిమాకు చిన్న పిల్లలను తీసుకురావొద్దని విజ్ఞప్తి చేశాడు. దీన్ని బట్టి చూస్తే ఈ సినిమాలో వయెలెన్స్‌ ఏ రేంజ్‌లో ఉండబోతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. సినిమా మొత్తం చూసి సెన్సార్‌  సభ్యులు ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి వయెలెన్స్‌ చిత్రం చూడలేదని చెప్పారట. మొత్తం 21 మార్పులు సూచించారట. అలాగే కొన్ని అభ్యంతరకరమైన డైలాగులను మ్యూట్‌ చేశారు.  సెన్సార్‌ తర్వాత ఈ సినిమా రన్‌ టైమ్‌ 2.45 గంటలకు ఫైనల్‌ చేశారు.  

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ప్యారడైజ్‌ కథేంటి?
ఇప్పటివరకు వచ్చిన టాక్‌ ప్రకారం.. ఈ సినిమా కథ ఇలా సాగుతుందట. 1984 కాలంలో సికింద్రాబాద్‌లోని ప్యారడైజ్‌  పరిసర ప్రాంతల్లో నివసించే సంచార జాతీ సవారీలకు గుర్తింపు ఉండదు. వాళ్లు అసలు జనాభ లెక్కల్లో ఉండరు. అలా బాగా అణచివేతకు గురైన సవారీల జాతికి చెందిన యువకుడే జడల్‌ జమానా(నాని). మొదట్లో అందరిలా బతికే జడల్‌..  శికంజ మాలిక్(మోహన్ బాబు), అతని కొడుకు(రాఘవ్ జుయల్) తన జాతిపట్ల చూపించే వివక్షను తట్టుకోలేక ఎదురు తిరుగుతాడు. తన జాతి గుర్తింపు కోసం జడల్‌ చేసిన పోరాటం ఏంటి? అణచివేతకు గురైన ఒక సమూహానికి, ఒక నియంతృత్వ శక్తికి మధ్య జరిగే సుదీర్ఘ పోరాటమే ఈ సినిమా మిగతా కథ.

హైలెట్స్‌ ఇవే!
ఈ సినిమా సినిమా ప్రధానంగా నాలుగు భారీ యాక్షన్‌ సీన్స్‌ ఉంటాయట. అవి సినిమాకే హైలెట్‌ అని చిత్రబృందం చెబుతోంది. ఇక ఇంటర్వెల్‌ సీన్‌ అయితే ఊహించని విధంగా ఉంటుందట. కథ ప్రారంభం అయినా కాసేపటికే అందరూ ప్యారడైజ్‌ ప్రపంచంలోకి వెళ్లడం ఖాయం అంటున్నారు. ఇక చివరి 40 నిమిషాలు అయితే మరింత ఆసక్తికరంగా సాగుతుందట. భారీ యాక్షన్‌ సీన్స్‌తో పాటు చాలా సర్‌ప్రైజులు కూడా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

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నాని కెరీర్‌ బెస్ట్‌  ఫెర్పార్మెన్స్‌ ఇచ్చాడట. అలాగే అనిరుధ్‌  బీజీఎం అదరగొట్టేసినట్లు తెలుస్తోంది. యాక్షన్‌ మాత్రమే కాదు ఎమోషనల్‌ సన్నివేశాలు కూడా బాగానే ఉన్నాయట. సినిమా పూర్తయిన తర్వాత బరువైన హృదయంతో బయటకు వస్తారట. ఇక వయెలెన్స్ విషయానికొస్తే..ఇంతకు ముందు తెలుగు తెరపై చూడని భయంకరమైన సన్నివేశాలు ఉన్నాయట. సలసలకాగే ఆయిల్ లో పడి కాలడం, మహిళలతో బలవంతంగా బట్టలు విప్పించడం మహిళలను వేలంలో అమ్మడం.. నాని తనకి తాను దిష్టి తీసుకునే క్రమంలో శరీరం అంతా రక్తసిక్తం కావడం లాంటి  సన్నివేశాలు స్ర్కీన్‌పై చూస్తుంటే కాస్త ఇబ్బందిగా, భయంకరంగానే ఉంటాయట. 

(చదవండి: ది ప్యారడైజ్‌ మూవీ స్పెషల్‌.. థియేటర్స్‌లో సర్వపిండి!)

తల్లి, కొడుకు ఎమోషన్‌  ఈ సినిమాకు మరో ప్రధాన బలమని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ఇప్పటివరకు వచ్చిన టాక్‌ అయితే సినిమా హిట్‌ అన్నట్లుగానే ఉంది. మరి ఇందులో నిజమెంత? ఈ వయెలెంట్‌ ఎమోషనల్‌ డ్రామా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఎలాంటి రికార్డులు సృష్టిస్తుంది అనేది మరికొద్ది గంటల్లో తేలిపోతుంది. 

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