ఓటీటీల్లో థ్రిల్లర్ సినిమాలకు ప్రత్యేకమైన ఆదరణ ఉంటోంది. ఆడియన్స్ అభిరుచికి తగ్గట్టుగానే ప్రతివారం కొత్త థ్రిల్లర్ మూవీస్ సందడి చేస్తుంటాయి. ఇటీవల రిలీజై బాక్సాఫీస్ వద్ద మెప్పించిన డార్క్ క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ బేబీ డూ డై డూ. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ భామ హ్యూమా ఖురేషీ కీలక పాత్రలో కనిపించారు.
తాజాగా ఈ సినిమా ఎలాంటి హడావుడి లేకుండానే ఓటీటీకి వచ్చేసింది. ఈ రోజు నుంచే నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రానికి నచికేత్ సమంత్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఒక మూగ, చెవిటి అమ్మాయి జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కించారు. చిన్నతనంలో తన కళ్ల ముందే దారుణంగా హత్యకు గురైన తన ట్విన్ సిస్టర్ చావుకు పగ తీర్చుకునే కథే ఈ మూవీ. ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్లలో మిస్సయినవారు ఎంచక్కా ఓటీటీలో చూసేయండి. ఈ చిత్రంలో సికందర్ ఖేర్, చుంకీ పాండే కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
#BabyDoDieDo (Hindi)
Now streaming on Netflix 🍿!!#OTT_Trackers pic.twitter.com/HKDD1IxhDD
— OTT Trackers (@OTT_Trackers) September 23, 2026