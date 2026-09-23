 సడన్‌గా ఓటీటీకి వచ్చేసిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే? | Bollywood Thriller Movie Baby Do Die Do Now streaming on this Ott | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Thriller Movie: ఓటీటీకి వచ్చేసిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?

Sep 23 2026 5:29 PM | Updated on Sep 23 2026 5:29 PM

Bollywood Thriller Movie Baby Do Die Do Now streaming on this Ott

ఓటీటీల్లో థ్రిల్లర్ సినిమాలకు ప్రత్యేకమైన ఆదరణ ఉంటోంది. ఆడియన్స్‌ అభిరుచికి తగ్గట్టుగానే ప్రతివారం కొత్త థ్రిల్లర్ మూవీస్ సందడి చేస్తుంటాయి. ఇటీవల రిలీజై బాక్సాఫీస్ వద్ద మెప్పించిన డార్క్ క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ బేబీ డూ డై డూ. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ భామ హ్యూమా ఖురేషీ కీలక పాత్రలో కనిపించారు.

తాజాగా ఈ సినిమా ఎలాంటి హడావుడి లేకుండానే ఓటీటీకి వచ్చేసింది. ఈ రోజు నుంచే నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రానికి నచికేత్ సమంత్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఒక మూగ, చెవిటి అమ్మాయి జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కించారు. చిన్నతనంలో తన కళ్ల ముందే దారుణంగా హత్యకు గురైన తన ట్విన్ సిస్టర్ చావుకు పగ తీర్చుకునే కథే ఈ మూవీ. ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్లలో మిస్సయినవారు ఎంచక్కా ఓటీటీలో చూసేయండి. ఈ చిత్రంలో సికందర్ ఖేర్, చుంకీ పాండే కీలక పాత్రల్లో నటించారు. 
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ది ప్యారడైజ్‌ స్టైలిష్ లుక్‌లో హీరో నాని.. ఫోటోలు
photo 2

బ్లాక్‌డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ రష్మిక గ్లామర్.. ఫోటోలు
photo 3

తిరుమల : వైభవోపేతంగా చక్రధారుడి చక్రస్నానం (ఫొటోలు)
photo 4

మధుబని ఓధనా చీరలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా బ్యూటిఫుల్‌ లుక్‌.. (ఫొటోలు)
photo 5

స్టైలిష్ తింగరబుచ్చి.. చీరలో ఉన్న ఈ బ్యూటీని గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Meet AP Governor Abdul Nazeer 1
Video_icon

LIVE : గవర్నర్ తో జగన్ భేటీ
Actor Raghava Lawrence To Play Karna Role Mahaveer Karna 2
Video_icon

కర్ణుడిగా రాఘవ లారెన్స్.. 'మహావీర్ కర్ణ'
Senior Advocate Ponnavolu Sudhakar Reddy Reaction On Supreme Court Comment Over Sai Krishna Case 3
Video_icon

సాయి కృష్ణ కేసు పై సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలు సత్యం గెలిచింది...
Current situation at Khairatabad Ganesh 4
Video_icon

ఖైరతాబాద్ గణేష్ వద్ద ప్రస్తుత పరిస్థితి
Rowdy Sheet On YSRCP Leaders|AP Local Body Election 5
Video_icon

ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించే గొంతులపై రౌడీషీట్ ముద్ర
Advertisement
 