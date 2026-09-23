 జానీమాస్టర్ భార్యకు షాక్..! | Film Federation Cancelled Sumalatha executive committee | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Film Federation: ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ సంచలన నిర్ణయం

Sep 23 2026 3:39 PM | Updated on Sep 23 2026 3:53 PM

Film Federation Cancelled Sumalatha executive committee

టాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ జానీమాస్టర్ భార్య సుమలత కార్యవర్గాన్ని రద్దు చేసింది. ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది. దీంతో తెలుగు సినీ డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలిగా సుమలత తన పదవిని కోల్పోయింది. ఈ నిర్ణయంతో మళ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. 

ఇవాళ  సుమలత, రఘు మాస్టర్ సభ్యులతో ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ సమావేశమైంది. ఈ మీటింగ్‌కు మొత్తం 225 మంది డాన్సర్స్ హాజరయ్యారు. ఈ భేటీలో సుమలతకు కేవలం 11 మంది మాత్రమే మద్దతుగా నిలిచారు. రఘు మాస్టర్‌కు 214 మంది మద్దతు ప్రకటించడంతో సుమలత కార్యవర్గాన్ని రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వచ్చేనెల అక్టోబర్‌ 11న డాన్సర్స్ అసోసియేషన్ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని సమావేశంలో వెల్లడించారు. 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్‌డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ రష్మిక గ్లామర్.. ఫోటోలు
photo 2

తిరుమల : వైభవోపేతంగా చక్రధారుడి చక్రస్నానం (ఫొటోలు)
photo 3

మధుబని ఓధనా చీరలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా బ్యూటిఫుల్‌ లుక్‌.. (ఫొటోలు)
photo 4

స్టైలిష్ తింగరబుచ్చి.. చీరలో ఉన్న ఈ బ్యూటీని గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
photo 5

పట్టుచీర.. మల్లెపూలు.. మెరిసిపోతున్న హెబ్బా (ఫొటోలు)

Video

View all
Karnataka Latest Man News 1
Video_icon

Karnataka : 9 ముక్కలుగా నరికి కారులో తరలింపు
YS Jagan Serious On KUTAMI govt, Redbook Rule In AP 2
Video_icon

రాష్ట్రంలో రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం! ఆ ప్రశ్నిస్తే అక్రమ కేసులు
Gunfire Erupts During Pooja In Uttar Pradesh 3
Video_icon

పూజారులపై గన్ తో కాల్పులు.. భార్య సహా నలుగురు మృతి
Youth Stunts On Road Video Goes Viral 4
Video_icon

ముదిరిన రీల్స్ పిచ్చి.. కెమెరా ముందు ఓవర్ యాక్షన్
Supreme Court Serious On AP Government Over Sai Krishna Lockup Death Case 5
Video_icon

DGP నిద్ర పోతున్నారా.? సాయి కృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు సీరియస్
Advertisement
 