పట్టుచీర.. మల్లెపూలు.. మెరిసిపోతున్న హెబ్బా (ఫొటోలు)

తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామిని టాలీవుడ్ సినీ సెలబ్రిటీలు ఎప్పటికప్పుడు దర్శించుకుంటూనే ఉంటారు.
మార్నింగ్ ఓ పది, మధ్యాహ్నం ఓ ఇరవై, నైట్ ఓ నలభై లైకులొచ్చేట్లు చూడండి! నిద్ర దానంతటికదే తన్నుకుని వస్తుంది!!
భారత దిగ్గజ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ తనయుడు, భారత అండర్-19 జట్టు ఓపెనర్ ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ తృటిలో తన తొలి అర్ధ సెంచరీన
మీరన్నట్లే ఆకాశాన్నంటిన ధరల్ని దించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నార్సార్!!
భారత మహిళల జట్టు స్టార్ ఓపెనర్ షెఫాలీ వర్మ తన అద్భుత ఫామ్ను కొనసాగిస్తోంది.
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Sep 23 2026 11:46 AM | Updated on Sep 23 2026 11:49 AM
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్.. పట్టుచీరలో మల్లెపూలతో మెరిసిపోతూ కనిపించింది. ఈ ఫొటోలని తన ఇన్ స్టాలో షేర్ చేసింది.
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