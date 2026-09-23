 పట్టుచీర.. మల్లెపూలు.. మెరిసిపోతున్న హెబ్బా (ఫొటోలు) | Hebah Patel Shines in a Silk Saree | Sakshi
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పట్టుచీర.. మల్లెపూలు.. మెరిసిపోతున్న హెబ్బా (ఫొటోలు)

Sep 23 2026 11:46 AM | Updated on Sep 23 2026 11:49 AM

Hebah Patel Shines in a Silk Saree1
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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్.. పట్టుచీరలో మల్లెపూలతో మెరిసిపోతూ కనిపించింది. ఈ ఫొటోలని తన ఇన్ స్టాలో షేర్ చేసింది.

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