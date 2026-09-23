360 డిగ్రీల అద్భుత ‘స్కైడోమ్’.. చూసి తీరాల్సిందే!

జైపూర్: రాజస్థాన్లోని జైపూర్లో మరో ప్రత్యేక ఈవెంట్ వేదిక అందుబాటులోకి రానుంది. కుకాస్లోని ఐటీసీ మెమెంటోస్ పక్కన ‘స్కైడోమ్’ పేరుతో భారీ శాశ్వత ఇమర్సివ్ ఈవెంట్ డోమ్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. 60 మీటర్ల వ్యాసం, 21 మీటర్ల ఎత్తుతో నిర్మిస్తున్న ఈ డోమ్లో ఒకేసారి 5 వేల మందికి పైగా కార్యక్రమాలను వీక్షించే అవకాశం ఉంటుంది. 2026 అక్టోబర్ చివరి నాటికి ఇది ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.
చుట్టూ 360 డిగ్రీల దృశ్యాలు
స్కైడోమ్ ప్రత్యేకత దాని 360 డిగ్రీల ప్రొజెక్షన్ సాంకేతికత. ఇందుకోసం 17 క్రిస్టీ 50,000-ల్యూమెన్ లేజర్ ప్రొజెక్టర్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. దీంతో డోమ్ లోపలి భాగంతో పాటు బయటి షెల్పైనా విభిన్న దృశ్యాలను ప్రదర్శించవచ్చు. ఒకే వేదికను వివిధ కార్యక్రమాలకు అనుగుణంగా పూర్తిగా మార్చుకునేలా దీన్ని రూపొందిస్తున్నారు.
పెళ్లి నుంచి కాన్ఫరెన్స్ వరకు..
లగ్జరీ వివాహాలు, అంతర్జాతీయ సదస్సులు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, డ్యాన్స్ ప్రదర్శనలు, కచేరీలు, ఫ్యాషన్ షోలు, ఎగ్జిబిషన్లు, బ్రాండ్ ఈవెంట్లు వంటి అనేక కార్యక్రమాలను ఇక్కడ నిర్వహించవచ్చు. ప్రతి కార్యక్రమానికి అనుగుణంగా డోమ్లోని దృశ్యాలను మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో ఒకే రోజు వేర్వేరు కార్యక్రమాలకు వేర్వేరు వాతావరణాన్ని సృష్టించవచ్చు.
యోగా, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకూ..
కేవలం వినోద కార్యక్రమాలకే కాకుండా వెల్నెస్ కార్యక్రమాలు, భారీ యోగా సెషన్లు, ఆధ్యాత్మిక సమావేశాలకూ స్కైడోమ్ను ఉపయోగించవచ్చని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. అంటే ఒకవైపు భారీ వినోద కార్యక్రమానికి వేదికగా ఉండే ఇదే ప్రదేశం.. మరోవైపు ప్రశాంతమైన యోగా లేదా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి అనుగుణంగానూ మారిపోతుంది.
30 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం
స్కైడోమ్లో 30,000 చదరపు అడుగులకు పైగా ఇండోర్ స్పేస్ ఉంటుంది. 60 మీటర్ల వ్యాసం, 21 మీటర్ల ఎత్తుతో పాటు అదనంగా విశాలమైన అవుట్డోర్ ప్రాంతాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. సుమారు 30,000 చదరపు అడుగుల ల్యాండ్స్కేప్డ్ లాన్, 20,000 చదరపు అడుగుల బ్యాక్-ఆఫ్-హౌస్ స్థలం కూడా అభివృద్ధిలో భాగంగా ఉన్నట్లు ఈవెంట్ఫాక్స్ పేర్కొంది.
కుకాస్లోనే ఎందుకు?
జైపూర్లోని కుకాస్ ప్రాంతం ఇప్పటికే హాస్పిటాలిటీ, డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్లకు కీలక ప్రాంతంగా మారింది. అనేక లగ్జరీ హోటళ్లకు సమీపంలో ఉన్న ఈ ప్రాంతంలోనే స్కైడోమ్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సంప్రదాయ బ్యాంక్వెట్ హాళ్లు, లాన్లు, తాత్కాలిక నిర్మాణాలకు భిన్నంగా శాశ్వతంగా రూపొందించిన ఈ వేదిక.. వివిధ రకాల భారీ కార్యక్రమాలకు కొత్త అవకాశాన్ని అందించనుంది. 2026 అక్టోబర్ చివరి వారాల్లో స్కైడోమ్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.
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