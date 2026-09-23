 ఘనంగా 72వ జాతీయ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం (ఫొటోలు) | 72nd National Film Awards in Gujarat HD Photos | Sakshi
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ఘనంగా 72వ జాతీయ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం (ఫొటోలు)

Sep 23 2026 6:55 AM | Updated on Sep 23 2026 6:55 AM

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గుజరాత్‌ : ప్రతిష్ఠాత్మక జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డుల ప్రదానోత్సవం మంగళవారం గుజరాత్‌లోని ఏక్తా నగర్‌లో జరిగింది. ప్రతి ఏడాది ఢిల్లీలో జరిగే ఈ జాతీయ అవార్డుల ప్రదానోత్సవాన్ని ఈసారి గుజరాత్‌లో నిర్వహించారు. ఈ ఏడాది జూలై 18న 72వ జాతీయ చలన చిత్ర పురస్కారాల విజేతలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. 2024 ఏడాదికిగాను ఎంపిక చేసిన ఉత్తమ చిత్రాలు, నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులకు రాష్ట్రపది ద్రౌపది ముర్ము పురస్కారాలతో పాటు ప్రశంసా పత్రాలను అందజేశారు.

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రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము నుండి అవార్డు స్వీకరిస్తున్న మమ్ముట్టి

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‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల

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ఆదిత్య ధర్‌

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కార్తీక్ ఆర్యన్

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యామీగౌతమ్‌

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జీవీ ప్రకాష్ కుమార్

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సినీ నిర్మాత అశ్వని దత్

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ధనుష్

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సంజయ్ మిశ్రా రజత్

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ఉత్తమ స్క్రీన్‌ ప్లే రచయితగా డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌ (‘పుష్ప–2’)

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‘కమిటీ కుర్రోళ్ళు’ మూవీ టీమ్‌

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దర్శకుడు రాజ్ కుమార్ పెరియసామి

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దర్శకుడు నాగ్‌ అశ్విన్‌

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ఉత్తమ బాల నటుడు (అరుణ్‌ దేవ్‌పోతుల – ‘35 చిన్న కథ కాదు’)

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ఉత్తమ సంభాషణల రచయితగా దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి (‘లక్కీ భాస్కర్‌’)

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(Images Source : https://www.pib.gov.in/)

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