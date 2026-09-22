 వజ్రాలు పొదిగిన డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న అనుపమ.. ఫోటోలు | Anupama Shines Bright in a Diamond-Studded Dress Stunning Photos | Sakshi
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వజ్రాలు పొదిగిన డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న అనుపమ.. ఫోటోలు

Sep 22 2026 5:29 PM | Updated on Sep 22 2026 5:58 PM

Anupama Shines Bright in a Diamond-Studded Dress Stunning Photos1
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హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ తాజాగా తన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. వజ్రాలు పొదిగిన డ్రెస్‌లో మరింత అందంగా మెరిసిపోతూ కనిపించింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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Anupama Shines Bright in a Diamond-Studded Dress Stunning Photos3
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Anupama Shines Bright in a Diamond-Studded Dress Stunning Photos4
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Anupama Shines Bright in a Diamond-Studded Dress Stunning Photos12
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వజ్రాలు పొదిగిన డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న అనుపమ.. ఫోటోలు
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