 ఆదిలాబాద్‌ : రిమ్స్‌ పిల్లల వార్డులో షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ ప్రమాదం (ఫొటోలు) | Fire Breaks Out at Adilabad RIMS Hospital HD Photos | Sakshi
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ఆదిలాబాద్‌ : రిమ్స్‌ పిల్లల వార్డులో షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ ప్రమాదం (ఫొటోలు)

Sep 22 2026 10:33 AM | Updated on Sep 22 2026 10:47 AM

Fire Breaks Out at Adilabad RIMS Hospital HD Photos1
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ఆదిలాబాద్‌: సోమవారం అర్ధరాత్రి తర్వాత.. రిమ్స్‌లోని పిల్లల వార్డులోని ఏసీ వద్ద షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ జరిగింది.

Fire Breaks Out at Adilabad RIMS Hospital HD Photos2
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దీంతో ఏసీ పేలి మంటలు చెలరేగడంతో పాటు క్షణాల వ్యవధిలో వార్డు మొత్తం దట్టమైన పొగ వ్యాపించింది.

Fire Breaks Out at Adilabad RIMS Hospital HD Photos3
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ఒక్కసారిగా పొగ కమ్ముకోవడంతో వార్డులో ఉన్న చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు, సిబ్బంది తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. చిన్నారులకు ఊపిరి అందక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి.

Fire Breaks Out at Adilabad RIMS Hospital HD Photos4
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తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన ఓ నవజాత శిశువు అక్కడికక్కడే కన్నుమూసింది. ఈ ఉదయం మరో ఇద్దరు కన్నుమూయడంతో అక్కడ విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.

Fire Breaks Out at Adilabad RIMS Hospital HD Photos5
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Fire Breaks Out at Adilabad RIMS Hospital HD Photos6
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# Tag
Adilabad District rims hospital photo gallery Telangana
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