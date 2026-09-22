ఆదిలాబాద్‌ : రిమ్స్‌ పిల్లల వార్డులో షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ ప్రమాదం (ఫొటోలు)

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ఆదిలాబాద్: సోమవారం అర్ధరాత్రి తర్వాత.. రిమ్స్లోని పిల్లల వార్డులోని ఏసీ వద్ద షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగింది.
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దీంతో ఏసీ పేలి మంటలు చెలరేగడంతో పాటు క్షణాల వ్యవధిలో వార్డు మొత్తం దట్టమైన పొగ వ్యాపించింది.
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ఒక్కసారిగా పొగ కమ్ముకోవడంతో వార్డులో ఉన్న చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు, సిబ్బంది తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. చిన్నారులకు ఊపిరి అందక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి.
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తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన ఓ నవజాత శిశువు అక్కడికక్కడే కన్నుమూసింది. ఈ ఉదయం మరో ఇద్దరు కన్నుమూయడంతో అక్కడ విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
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