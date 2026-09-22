 ఆ గ్రామంలో ప్రేమ పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటే.. | village resolves to ban love marriage seeks social boycott of couple | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆ గ్రామంలో ప్రేమ పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటే..

Sep 22 2026 9:16 AM | Updated on Sep 22 2026 9:16 AM

village resolves to ban love marriage seeks social boycott of couple

హిసార్: హర్యానాలోని హిసార్ జిల్లాలో ఓ గ్రామంలో ప్రేమ వివాహాలపై వివాదాస్పద తీర్మానం వెలువడింది. ఒకే గ్రామానికి చెందిన వారు ప్రేమ వివాహాలు చేసుకుంటే సామాజిక బహిష్కరణకు గురిచేయాలని గ్రామ పెద్దల సమావేశం నిర్ణయించింది. ఈ వివాహాలకు మద్దతు ఇచ్చే కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులపైనా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రతిపాదించింది. ఆర్యా నగర్ గ్రామంలో ఆదివారం జరిగిన సామాజిక పంచాయతీకి సుమారు 1,000 మంది హాజరయ్యారు. గ్రామ పెద్ద కుల్వంత్ గోస్లా అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో ఈ తీర్మానం చేశారు. గ్రామంలో ఇటీవల మూడు ప్రేమ వివాహాలు జరగడమే ఈ నిర్ణయానికి కారణమని స్థానికులు తెలిపారు. ఈ మూడు జంటల్లో రెండు వేర్వేరు కులాలకు చెందినవారు కాగా, మరో జంట ఒకే కులానికి చెందినదని సమాచారం.

ప్రేమ వివాహాలపై గ్రామస్తుల అభిప్రాయాలను తెలుసుకునేందుకు ఓ కమిటీ ఇంటింటికీ వెళ్లాలని సమావేశంలో నిర్ణయించారు. అయితే గ్రామ సర్పంచ్ రతన్ సింగ్ ఈ నిర్ణయంతో గ్రామ పంచాయతీకి ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. తాను సమావేశానికి హాజరైనప్పటికీ, తీర్మానం అధికారిక గ్రామ పంచాయతీ నిర్ణయం కాదని చెప్పారు. ఈ వ్యవహారంపై హిసార్ ఎస్పీ సిద్ధాంత్ జైన్ స్పందిస్తూ.. ఈ ఉదంతాన్ని పరిశీలిస్తున్నమని, ఇలాంటి వివాహాలు చేసుకున్న జంటల రక్షణకు పోలీసులు అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటారని చెప్పారు. 

ఇదీ చదవండి: హనుమాన్ చాలీసా పఠిస్తూ.. వానరానికి అంత్యక్రియలు!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కృతి శెట్టి బర్త్‌డే స్పెషల్.. (ఫొటోలు)
photo 2

నాని ‘ది ప్యారడైజ్’మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 3

హైదరాబాద్‌ : ట్యాంక్ బండ్ పై నిమజ్జనం సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల : చంద్రప్ర‌భ వాహ‌నంపై మురళీ కృష్ణుడి అలంకారంలో శ్రీ మ‌ల‌య‌ప్ప‌ (ఫొటోలు)
photo 5

మీర్జాపూర్ ది మూవీ షూటింగ్ జ్ఞాపకాల్లో శ్రియ పిల్గాంకర్‌.. ఫోటోలు

Video

View all
Anchor Eshwar Detail Explanation About SAAP Office Incident 1
Video_icon

SAAP కార్యాలయం దగ్గర దొరికిపోయిన అసలు దొంగలు
JC Prabhakar Hulchal DIG Sub Registrar Office 2
Video_icon

మహిళ అధికారిపై JC ప్రభాకర్ దురుసు వ్యాఖ్యలు
Raaka Team’s Cryptic 37 Post Goes Viral 3
Video_icon

37 అంటే ఏంటి..! జుట్టు పీకుంటున్న బన్నీ ఫ్యాన్స్
Heavy Rains In Andhra Pradesh Weather Update 4
Video_icon

కోస్తా జిల్లాలకు హై అలెర్ట్ ఏపీలో ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు
Allu Arjun's Raaka Movie Creates Guinness World Record Before Release 5
Video_icon

రీలిజ్ కు ముందే రాకా మూవీకి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు
Advertisement
 