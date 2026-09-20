 వచ్చేవారం బంగారం ధరలు ఇలా.. నిపుణుల అంచనా ఇదే! | Gold Likely To Remain Volatile Range Bound Next Week | Sakshi
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వచ్చేవారం బంగారం ధరలు ఇలా.. నిపుణుల అంచనా ఇదే!

Sep 20 2026 5:04 PM | Updated on Sep 20 2026 5:07 PM

Gold Likely To Remain Volatile Range Bound Next Week

భారీగా పెరుగుతున్న బంగారం ధరలు.. వచ్చే వారంలో ఒడిదుడుకులతో, ఒక పరిమిత శ్రేణిలో కొనసాగవచ్చని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా అమెరికా డాలర్ విలువ, బాండ్ ఈల్డ్స్‌లో మార్పులు, పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, ముడి చమురు ధరల కదలికలు బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఇటీవల ద్రవ్య విధానం, భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలపై దృష్టి పెట్టిన మార్కెట్లు.. ఇప్పుడు కొత్తగా వెలువడే ఆర్థిక గణాంకాలపై దృష్టి సారించనున్నాయి.

ఆర్థిక గణాంకాలపై దృష్టి
అమెరికాతో పాటు ఇతర ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థలకు సంబంధించిన మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్, సర్వీసెస్ గణాంకాలు కీలకంగా మారనున్నాయి. అంతే కాకుండా.. అమెరికా హౌసింగ్ మార్కెట్ గణాంకాలు, డ్యూరబుల్ గూడ్స్ ఆర్డర్లు, వినియోగదారుల సెంటిమెంట్‌కు సంబంధించిన డేటా కూడా మార్కెట్‌కు సంకేతాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ గణాంకాలు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ భవిష్యత్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలపై అంచనాలను ప్రభావితం చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రభావం బంగారంపై కూడా పడవచ్చు.

దేశీయ మార్కెట్‌లో బంగారం, వెండి
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో, అక్టోబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ గత వారం రూ. 1,597 లేదా 1.04 శాతం పెరిగి, 10 గ్రాములకు రూ. 1.54 లక్షల వద్ద ముగిసింది. సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ రూ. 6,629 లేదా దాదాపు 3 శాతం పెరిగి, కేజీకి రూ. 2.41 లక్షల వద్ద ముగిసింది.

గత వారం MCX బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 1.5 లక్షల వద్ద బలహీనంగా ప్రారంభమైనప్పటికీ, తక్కువ స్థాయిలలో కొనుగోలు ఆసక్తి పెరగడంతో 10 గ్రాములకు రూ. 1.54 లక్షల వైపు బలంగా పుంజుకుందని LKP సెక్యూరిటీస్, కమోడిటీ అండ్ కరెన్సీ విపి రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ జతీన్ త్రివేది వెల్లడించారు.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో కామెక్స్ బంగారం డిసెంబర్ ఫ్యూచర్స్ స్వల్పంగా పెరిగి ఔన్సుకు 4,424.9 డాలర్ల వద్ద ముగిశాయి. గత కొన్ని వారాలుగా బంగారం ధరలు ఒక పరిమిత పరిధిలోనే కదులుతున్నప్పటికీ, ధరలు తగ్గిన సమయంలో కొనుగోళ్లు కనిపిస్తున్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు గోల్డ్ ETFలలో పెట్టుబడుల ప్రవాహం కొనసాగుతుండటం కూడా బంగారానికి మద్దతుగా నిలుస్తోంది. ఇక వెండి ధరలు పారిశ్రామిక లోహాల కదలికలకు అనుగుణంగా పుంజుకుని వారాన్ని లాభాలతో ముగించాయి.

వచ్చేవారంలో ఇలా..
ప్రధాన కేంద్ర బ్యాంకుల కీలక నిర్ణయాలు పూర్తవడంతో.. ఇప్పుడు మార్కెట్ దృష్టి చైనా పీపుల్స్ బ్యాంక్ తదుపరి ద్రవ్య విధాన నిర్ణయంపై ఉండనుంది. సోమవారం వెలువడే ఈ నిర్ణయంలో వడ్డీ రేట్లు యథాతథంగా ఉండొచ్చని అంచనా. మొత్తం మీద.. వచ్చే వారం బంగారం ధరల దిశను అమెరికా డాలర్, బాండ్ ఈల్డ్స్, చమురు ధరలు, పశ్చిమాసియా పరిణామాలు, కొత్త ఆర్థిక గణాంకాలు నిర్ణయించే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల బంగారం మార్కెట్‌లో ఒడిదుడుకులు కొనసాగుతూ, ధరలు పరిమిత శ్రేణిలో కదిలే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకుల అంచనా.

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