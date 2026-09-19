 బంగారం ధరలు.. ఊహకందని మార్పులు! | Gold Prices Swing Again How Much Did Rates Change in One Week | Sakshi
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బంగారం ధరలు.. ఊహకందని మార్పులు!

Sep 19 2026 9:09 PM | Updated on Sep 19 2026 9:09 PM

Gold Prices Swing Again How Much Did Rates Change in One Week

ఒకరోజు భారీగా పెరుగుతూ.. మరోరోజు అదే స్థాయిలో తగ్గుముఖం పట్టిన బంగారం ధరల్లో గడిచిన వారం రోజుల్లో గణనీయమైన మార్పులు కనిపించాయి. ఈ కథనంలో సెప్టెంబర్ 13 నుంచి 19 వరకు గోల్డ్ రేటులో ఎంత తేడా వచ్చింది?, ప్రస్తుత ధరలు ఎలా ఉన్నాయనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.

హైదరాబాద్, విజయవాడలలో సెప్టెంబర్ 13న రూ.1,41,700 వద్ద ఉన్న 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేటు సెప్టెంబర్ 19 నాటికి రూ.1,42,850 వద్దకు చేరింది. దీన్నిబట్టి చూస్తే వారం రోజుల్లో బంగారం ధర పెరుగుతూ, తగ్గుతూ రూ.1150 పెరిగింది తెలుస్తోంది. 24 క్యారెట్ల రేటు రూ.1,54,850 నుంచి రూ.1,55,840 (రూ.990 తగ్గింది) వద్దకు చేరింది.

చెన్నైలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి రేటు ఏడు రోజుల్లో రూ.1,41,700 నుంచి రూ.1,42,850 వద్దకు (రూ.1150 పెరిగింది) చేరింది. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,54,580 నుంచి రూ.1,55,840 (రూ.1260 పెరిగింది) వద్దకు చేరింది.

ఢిల్లీలో కూడా వారం రోజుల్లో బంగారం ధరల్లో గణనీయమైన మార్పులు వచ్చాయి. ఇక్కడ సెప్టెంబర్ 13న రూ.1,41,850 వద్ద ఉన్న 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేటు సెప్టెంబర్ 19 నాటికి రూ.1,43,000 వద్దకు (రూ.1150 పెరిగింది) చేరింది. 24 క్యారెట్ల రేటు రూ.1,54,730 నుంచి రూ.1,55,990 వద్దకు (రూ.1296 పెరిగింది) చేరింది.

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