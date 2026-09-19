‘జెన్‌ జీ’లో స్లో లివింగ్‌ క్రేజ్‌ ఎందుకు పెరుగుతోంది?

ఉదయం లేవగానే ఫోన్ చూడటం.. వరుస నోటిఫికేషన్లు.. పని డెడ్లైన్లు.. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండాలనే ఒత్తిడి.. ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి సాధించాలనే ఆరాటం.. ప్రస్తుతం ‘జెన్ జీ’ జీవితంలో వేగం అనేది అంతర్భాగంగా మారింది. అయితే ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితానికి కాస్త విరామం ఇచ్చేందుకు ఇప్పుడు ‘స్లో లివింగ్’ ట్రెండ్ వైపు యువత ఆసక్తి చూపుతోంది. రోజువారీ జీవితంలోని చిన్న చిన్న ఆనందాలను ఆస్వాదించడం, హాబీలకు సమయం కేటాయించడం, ఖాళీ సమయాన్ని పనితో నింపకుండా ప్రశాంతంగా గడపడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.
ఫాస్ట్ లైఫ్కు కాస్త విరామం ఎందుకు?
టెక్నాలజీతో కలిసి పెరిగిన ‘జెన్ జీ’కి ఎన్నో సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయితే అదే సమయంలో నిరంతరం కనెక్ట్ అయి ఉండాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది. పని ముగిసిన తర్వాత కూడా ఈమెయిల్స్, మెసేజ్లు, సోషల్ మీడియా నోటిఫికేషన్లు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. విశ్రాంతి కోసం ఫోన్ తీసుకున్నా.. అది చాలాసార్లు స్క్రోలింగ్గా మారిపోతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో స్లో లివింగ్ ఒక రకమైన ‘మెంటల్ పాజ్’గా కనిపిస్తోంది. ఫోన్ చూడకుండా ఉదయం కాఫీ తాగడం, ఇంట్లోనే వంట చేసుకోవడం, సాయంత్రం వాకింగ్కు వెళ్లడం లేదా కాసేపు సంగీతం వినడం వంటి చిన్న పనులు ఇప్పుడు జీవనశైలిలో భాగమవుతున్నాయి.
ప్రొడక్టివిటీ కంటే ‘ప్రెజెన్స్’కే ప్రాధాన్యమా?
ప్రతిక్షణం ఏదో ఒక పని చేస్తూ ప్రొడక్టివ్గా ఉండాలనే ఒత్తిడి కూడా స్లో లివింగ్ ట్రెండ్ పెరగడానికి ఒక కారణంగా కనిపిస్తోంది. ఏదైనా కొత్తది నేర్చుకోవాలి.. కెరీర్లో ఎదగాలి.. ఫిట్నెస్పై దృష్టి పెట్టాలి.. అదే సమయంలో సోషల్ లైఫ్ను కూడా కొనసాగించాలి.. ఇలా ఎన్నో లక్ష్యాలు యువతపై ఒత్తిడిని పెంచుతున్నాయి. స్లో లివింగ్ మాత్రం దీనికి భిన్నమైన ఆలోచనను ముందుకు తెస్తోంది. ఖాళీ సమయాన్ని ఏదో ఒక పనితో నింపాల్సిన అవసరం లేదని చెబుతోంది. కొన్నిసార్లు ఎలాంటి ప్రత్యేక కారణం లేకుండా ప్రశాంతంగా కూర్చోవడం కూడా సరేననే భావనను ప్రోత్సహిస్తోంది.
చిన్న చిన్న విషయాల్లోనూ ఆనందం..
స్లో లివింగ్లో రోజువారీ జీవితంలోని చిన్న విషయాలను ఆస్వాదించడం కీలకం. ఇంట్లో వంట చేసుకోవడం, పుస్తకాలు చదవడం, మొక్కలను పెంచడం, బేకింగ్ చేయడం లేదా కిటికీ దగ్గర కూర్చొని వర్షాన్ని చూడటం వంటి కార్యకలాపాలకు పెద్దగా ఎలాంటి ‘అచీవ్మెంట్’ ఉండకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ నిరంతరం ఆన్లైన్లో ఉండటం, ఎప్పుడూ ముందుకు వెళ్లాలనే పోటీ మధ్య దొరకని ప్రశాంతతను ఇలాంటి చిన్న క్షణాలు అందిస్తున్నాయని ఈ ట్రెండ్ను అనుసరించేవారు భావిస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో..
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే.. స్లో లివింగ్ కూడా సోషల్ మీడియా ప్రభావంతో ఒక ‘ఏస్తటిక్ ట్రెండ్’గా మారుతోంది. పలు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో ప్రశాంతమైన ఇళ్లు, ఉదయపు రొటీన్లు, ఇంట్లో తయారుచేసిన ఆహారం, కొవ్వొత్తులు, ప్రకృతి మధ్య నడకలు వంటి ‘పర్ఫెక్ట్ స్లో లైఫ్’ కంటెంట్ కనిపిస్తోంది. దీంతో వాస్తవ జీవితంలోని స్లో లివింగ్కు, సోషల్ మీడియాలో కనిపించే దాని చిత్రీకరణకు మధ్య తేడా ఉండొచ్చనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి.
నిజంగా జీవితం నెమ్మదిస్తుందా?
స్లో లివింగ్ అంటే జీవితాన్ని పూర్తిగా ఆపేయడం కాదు. నిజ జీవితంలో డెడ్లైన్లు, బాధ్యతలు, పని ఒత్తిళ్లు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. సోషల్ మీడియాలో కనిపించేంత పరిపూర్ణంగా ప్రతి రోజూ ప్రశాంతంగా గడపడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు. అసలు స్లో లివింగ్ భావనలో ముఖ్యమైనది జీవిత వేగాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం కంటే.. అవసరమైనప్పుడు దాన్ని మనకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడం. ప్రపంచం ఎప్పుడూ ‘త్వరగా చేయండి’ అని చెబుతున్న సమయంలో.. అప్పుడప్పుడు కాస్త ఆగి మన చుట్టూ ఉన్న చిన్న విషయాలను ఆస్వాదించడమే ఈ ట్రెండ్కు అసలు అర్థంగా కనిపిస్తోంది.
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