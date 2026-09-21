 విజయవాడలో ఘనంగా నిమజ్జనోత్సాహం (ఫొటోలు) | Grand immersion festivities in Vijayawada HD Photos | Sakshi
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విజయవాడలో ఘనంగా నిమజ్జనోత్సాహం (ఫొటోలు)

Sep 21 2026 7:55 AM | Updated on Sep 21 2026 8:40 AM

Grand immersion festivities in Vijayawada HD Photos1
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విజయవాడ: గణాధిపతుల నిమజ్జనోత్సవం అంబరాన్నంటింది. ఊరూవాడా వేడుకై స్వామిని సాగనంపింది.

Grand immersion festivities in Vijayawada HD Photos2
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ఆడామగ, చిన్నాపెద్ద తేడా లేకుండా ఊరేగింపులో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.

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డీజే శబ్దాలకు యువత కేరింతలు కొట్టింది.

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విజయవాడ పరిధిలోని విగ్రహాలను ప్రకాశం బ్యారేజీ దిగువన నిమజ్జనానికి పెద్ద ఎత్తున తీసుకొచ్చారు.

Grand immersion festivities in Vijayawada HD Photos5
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వివిధ ట్రక్కులు, ట్రాక్టర్లపై నది సమీపానికి తీసుకొచ్చి.. క్రేన్ల సాయంతో కృష్ణమ్మ ఒడికి చేర్చారు.

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సాక్షి ఫొటోగ్రాఫర్, విజయవాడ

# Tag
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విజయవాడలో ఘనంగా నిమజ్జనోత్సాహం (ఫొటోలు)
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