మహా గణపతిని చూసేందుకు భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు (ఫోటోలు)

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ఆదివారం కావడంతో ఖైరతాబాద్ మహాగణపతిని దర్శించుకునేందుకు భారీగా భక్తులు తరలివచ్చారు.
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ఉదయం నుంచే ఖైరతాబాద్ పరిసరాల్లో భక్తుల రద్దీ కనిపించింది.
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నగరం నలుమూలల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు తరలివచ్చారు.
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కుటుంబాలతో కలిసి వచ్చిన భక్తులతో పరిసర ప్రాంతాలు సందడిగా మారాయి.
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మహాగణపతిని దర్శించుకుని భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
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క్యూలైన్లలో భక్తులు బారులు తీరడంతో రద్దీ పెరిగింది.
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భక్తుల రాకతో ఖైరతాబాద్ పరిసరాల్లో సందడి నెలకొంది.
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రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని పోలీసులు భద్రతా ఏర్పాట్లు చేపట్టారు.
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భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అధికారులు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు.
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