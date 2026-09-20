 మహా గణపతిని చూసేందుకు భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు (ఫోటోలు) | Sunday Rush at Khairatabad Ganesh | Sakshi
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మహా గణపతిని చూసేందుకు భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు (ఫోటోలు)

Sep 20 2026 4:58 PM | Updated on Sep 20 2026 5:11 PM

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ఆదివారం కావడంతో ఖైరతాబాద్‌ మహాగణపతిని దర్శించుకునేందుకు భారీగా భక్తులు తరలివచ్చారు.

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ఉదయం నుంచే ఖైరతాబాద్‌ పరిసరాల్లో భక్తుల రద్దీ కనిపించింది.

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నగరం నలుమూలల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు తరలివచ్చారు.

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కుటుంబాలతో కలిసి వచ్చిన భక్తులతో పరిసర ప్రాంతాలు సందడిగా మారాయి.

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మహాగణపతిని దర్శించుకుని భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

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క్యూలైన్లలో భక్తులు బారులు తీరడంతో రద్దీ పెరిగింది.

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భక్తుల రాకతో ఖైరతాబాద్‌ పరిసరాల్లో సందడి నెలకొంది.

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రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని పోలీసులు భద్రతా ఏర్పాట్లు చేపట్టారు.

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భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అధికారులు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు.

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# Tag
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