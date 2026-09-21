 రష్యాలో పుతిన్‌ పవర్‌.. ఎన్నికల్లో భారీ ఆధిక్యం! | Russia ruling pro Putin party on track for easy win elections | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రష్యాలో పుతిన్‌ పవర్‌.. ఎన్నికల్లో భారీ ఆధిక్యం!

Sep 21 2026 7:23 AM | Updated on Sep 21 2026 7:31 AM

Russia ruling pro Putin party on track for easy win elections

యుద్ధం.. డ్రోన్ల దాడులు.. ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు.. ఎన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా రష్యాలో పుతిన్‌ రాజకీయ ఆధిపత్యానికి ఎదురులేకుండా పోయింది. పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో అధికార యునైటెడ్ రష్యా పార్టీ 57.5 శాతం ఓట్లతో దూసుకెళ్తోంది. ఉక్రెయిన్‌తో యుద్ధంపై ప్రజల మద్దతును పరీక్షించుకునేందుకు జరిగిన ఈ ఎన్నికల్లోనూ పుతిన్‌ పార్టీ స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. ప్రతిపక్షాలు వెనుకబడగా.. రష్యా రాజకీయాల్లో పుతిన్‌ పట్టు మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఉక్రెయిన్‌తో యుద్ధం ఐదో ఏడాదిలోకి అడుగుపెట్టిన వేళ రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు కీలక రాజకీయ పరీక్ష ఎదురైంది. అయినప్పటికీ పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో ఆయనకు చెందిన అధికార యునైటెడ్ రష్యా పార్టీ భారీ ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. పాక్షిక అధికారిక ఫలితాల ప్రకారం ఆ పార్టీకి 57.5 శాతం ఓట్లు లభించాయి. అయితే ఇవి తుది ఫలితాలు కావు. 450 మంది సభ్యులున్న రష్యా స్టేట్ డూమాలో మెజారిటీ సాధించే దిశగా అధికార పార్టీ ముందుకు సాగుతోంది. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, ఎల్‌డీపీఆర్‌, న్యూ పీపుల్‌, జస్ట్ రష్యా పార్టీలు చాలా వెనుకబడి ఉన్నప్పటికీ పార్లమెంటులో స్థానాలు దక్కించుకునే అవకాశముంది.

సెప్టెంబర్ 18–20 మధ్య మూడు రోజుల పాటు పోలింగ్ జరిగింది. సెప్టెంబర్ 21 నాటికి వెలువడిన పాక్షిక ఫలితాల్లో యునైటెడ్ రష్యా 57.5 శాతం ఓట్లతో ముందంజలో ఉంది. గత ఎన్నికలతో పోలిస్తే 2021 ఎన్నికల్లో యునైటెడ్ రష్యా పార్టీకి 49.82 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి. తాజా ఎన్నికల్లోని 57.5 శాతం పాక్షిక ఫలితంతో పోలిస్తే దాదాపు 7.7 శాతం పాయింట్ల ఆధిక్యం కనిపిస్తోంది. ప్రతిపక్షాల పరిస్థితి ఇలా ఉంది. ప్రాథమిక లెక్కల్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ 13.67 శాతం, ఎల్‌డీపీఆర్‌ 9.27 శాతం, న్యూ పీపుల్‌ 7.96 శాతం, జస్ట్‌ రష్యా 5.16 శాతం ఓట్లతో ఉన్నట్లు ఒక నివేదిక వెల్లడించింది. ఈ గణాంకాలు పాక్షిక లెక్కల ఆధారంగా వచ్చినవే.

పుతిన్ తన ప్రభుత్వ విధానాలకు, ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ప్రజల మద్దతు ఉందా లేదా అన్నదానికి ఈ ఎన్నికలను పరీక్షగా అభివర్ణించారు. మాజీ అధ్యక్షుడు, రష్యా భద్రతా మండలి ఉపాధ్యక్షుడు దిమిత్రి మెద్వెదెవ్‌.. యునైటెడ్ రష్యా గౌరవప్రదమైన ఫలితాన్ని సాధించిందని, దేశాన్ని పాలించే బాధ్యతను ప్రజలు మరోసారి ఆ పార్టీకి అప్పగించారని వ్యాఖ్యానించారు.

యుద్ధ వ్యతిరేక అభ్యర్థులకు అవకాశం నిరాకరణ
యుద్ధాన్ని వ్యతిరేకించే పలువురు అభ్యర్థులకు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అవకాశం దక్కలేదు. ఉదారవాద యాబ్లోకో పార్టీకి చెందిన నేతలు కూడా తమ స్వేచ్ఛపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో తమ పార్టీకి చెందిన ఇద్దరు సీనియర్ నేతలకు కోర్టులు సుదీర్ఘ జైలు శిక్షలు విధించడమే ఇందుకు కారణమని వారు పేర్కొన్నారు. రష్యాలో సైన్యాన్ని అప్రతిష్ఠపరిచేలా మాట్లాడటం, అధికారులు తప్పుడు వార్తలుగా పరిగణించే సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేయడం వంటి చర్యలకు సుదీర్ఘ జైలు శిక్షలు విధించే అవకాశం ఉంది.

సైబర్ దాడుల మధ్య ఓటింగ్
ఎన్నికల వ్యవస్థలపై పెద్ద ఎత్తున సైబర్ దాడులు జరిగినట్లు రష్యా ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు. అయినప్పటికీ ఓటింగ్ ప్రక్రియ చాలావరకు సజావుగా సాగిందని పేర్కొన్నారు. మాస్కో స్థానిక కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రానికి పోలింగ్ శాతం దాదాపు 57కు చేరినట్లు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం గణాంకాలు వెల్లడించాయి. ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకించే రష్యన్లు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్దకు చేరుకుని నిరసన తెలపాలని ప్రవాస ప్రతిపక్ష నేతలు పిలుపునిచ్చారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో పొడవైన క్యూలు కనిపించినప్పటికీ.. ఈ నిరసన ఎన్నికల ఫలితాలపై ఎంతవరకు ప్రభావం చూపిందన్నది స్పష్టంగా తెలియలేదు.

ఎన్నికల వేళ మాస్కోపై ఉక్రెయిన్ డ్రోన్ల దాడి
రష్యా ఎన్నికలు జరుగుతున్న సమయంలోనే మాస్కోతో పాటు పలు ప్రాంతాలపై ఉక్రెయిన్ భారీ డ్రోన్ దాడులకు పాల్పడినట్లు రష్యా అధికారులు వెల్లడించారు. మాస్కో ప్రాంతంలో ముగ్గురు, రష్యా ఆధీనంలోని ఉక్రెయిన్ ఖెర్సన్ ప్రాంతంలో మరో ఇద్దరు మరణించినట్లు తెలిపారు. మృతుల్లో ఎన్నికల అధికారి కూడా ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఎన్నికలను అడ్డుకునేందుకే ఈ దాడులు జరిగాయని మాస్కో మేయర్ సెర్గీ సోబ్యానిన్ ఆరోపించారు. అయితే వాటి వల్ల ఎన్నికల ప్రక్రియకు ఆటంకం కలగలేదని చెప్పారు.

ఇక, ఎన్నికల ఫలితాలను పుతిన్ ప్రభుత్వం తన విధానాలకు, ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ప్రజల మద్దతు ఉందనడానికి నిదర్శనంగా చూపించే అవకాశం ఉంది. అయితే యుద్ధం కొనసాగుతున్న వేళ ప్రజల ఆర్థిక ఆందోళనలు, ప్రతిపక్ష పార్టీలకు లభించే మద్దతు రష్యా రాజకీయ పరిణామాల్లో కీలకంగా మారనున్నాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రష్మిక మందన్నా ‘మైసా’ మూవీ టీజర్ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల : గజ వాహనంపై శ్రీ మలయప్ప స్వామివారి దివ్య దర్శనం (ఫొటోలు)
photo 3

ఖైరతాబాద్ మహా గణపతికి నీరా‘జనం’ (ఫొటోలు)
photo 4

హాఫ్ శారీలో మలయాళ బ్యూటీ ప్రియా ప్రకాశ్ వారియర్ (ఫోటోలు)
photo 5

నాని ది ప్యారడైజ్ స్టైలిష్ లుక్‌.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Car Accident In Pillalamarri Suryapet District 1
Video_icon

సూర్యాపేట జిల్లా పిల్లలమర్రి సమీపంలో కారు దగ్ధం.. డాక్టర్ సజీవ దహనం

YSRCP Perni Kittu Comments On Pawan Kalyan 2
Video_icon

పాపం.. కింద నుంచి పైదాకా మెట్లు కడిగారు..! ఇప్పుడు సనాతని పరిస్థితి....?
Shocking Incident In KGBV Bheemili Hostel 3
Video_icon

బాలికల హాస్టల్ లో కలకలం.. 10 మంది జడలు కట్
Perni Nani Strong Reply To Reporter Question Over Local Body Elections 4
Video_icon

నామినేషన్ వేసి అవసరమైతే జైలుకు వెళ్తామయ్య.. రిపోర్టర్ కి పేర్ని నాని అదిరిపోయే రిప్లై
Woman Journalist Alleges Attack On Her House In Sri Kalahasti 5
Video_icon

టీడీపీ నేతపై జర్నలిస్ట్ హిమబిందు సంచలన ఆరోపణలు
Advertisement
 