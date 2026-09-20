నాని ది ప్యారడైజ్ స్టైలిష్ లుక్‌.. (ఫోటోలు)

పట్నా: బిహార్ ఎమ్మెల్యే, ప్రముఖ గాయని మైథిలీ ఠాకూర్ (26) ముం
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బాలీవుడ్ నటి కత్రినా కైఫ్ ఇటీవల ఓ పబ్లిక్ ఈవెంట్లో కనిపించడంతో సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది.
కార్డిఫ్ వేదికగా శ్రీలంకతో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్లో ఇంగ్లండ్ బ్యాటర్ జోస్ బట్లర్ ప్రపంచ రికార్డు సాధించాడు.
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Sep 20 2026 5:50 PM | Updated on Sep 20 2026 5:52 PM
నాని హీరోగా వస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ ది ప్యారడైజ్. ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాలో లుక్లో నాని మరింత స్టెలిష్గా కనిపించారు. ఈ ఫోటోలు మీరు కూడా చూసేయండి.
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