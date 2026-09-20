 నాని ది ప్యారడైజ్ స్టైలిష్ లుక్‌.. (ఫోటోలు) | The Paradise Nani | Sakshi
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నాని ది ప్యారడైజ్ స్టైలిష్ లుక్‌.. (ఫోటోలు)

Sep 20 2026 5:50 PM | Updated on Sep 20 2026 5:52 PM

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నాని హీరోగా వస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ ది ప్యారడైజ్. ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాలో లుక్‌లో నాని మరింత స్టెలిష్‌గా కనిపించారు. ఈ ఫోటోలు మీరు కూడా చూసేయండి.

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# Tag
Nani The Paradise Movie Tollywood hero photo gallery
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నాని ది ప్యారడైజ్ స్టైలిష్ లుక్‌.. (ఫోటోలు)
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