 మళ్లీ సిగ్గుచేటు రాజధాని.. 12 రోజుల్లో 4 ‘తలవంపులు’ | Delhi Shame Returns 4 Minors Raped In 12 Days | Sakshi
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మళ్లీ సిగ్గుచేటు రాజధాని.. 12 రోజుల్లో 4 ‘తలవంపులు’

Sep 23 2026 9:41 AM | Updated on Sep 23 2026 9:41 AM

Delhi Shame Returns 4 Minors Raped In 12 Days

న్యూఢిల్లీ: ఆలయానికి వెళ్లిన బాలిక.. పెన్నులు, పుస్తకాలు కొనడానికి వెళ్లిన విద్యార్థిని.. స్నేహితుడిని కలవడానికి వెళ్లిన మరో బాలిక.. ఆరేళ్ల చిన్నారి.. ఢిల్లీలో కేవలం 12 రోజుల వ్యవధిలో నలుగురు మైనర్లపై అత్యాచార ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. వీటిలో ఓ 17 ఏళ్ల బాలిక ప్రాణాలు కోల్పోయింది. వరుస ఘటనలు దేశ రాజధానిలో మహిళలు, బాలికల భద్రతపై మరోసారి ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.

పార్కులో 17 ఏళ్ల బాలికపై దారుణం
సోమవారం రాత్రి కల్కాజీ ఆలయం సమీపంలోని ఆస్తా కుంజ్ పార్కులో 17 ఏళ్ల బాలిక తన స్నేహితుడితో కలిసి ఉండగా ముగ్గురు వ్యక్తులు పోలీసులమని చెప్పి, వారిని అడ్డుకున్నారు. అనంతరం బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ కేసులో అసిఫ్, హేమంత్, అతడి సోదరుడు ముఖేశ్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

ఆరేళ్ల చిన్నారిపైనా అత్యాచారం
అదే సోమవారం ఢిల్లీలోని దేశ్‌బంధు గుప్తా రోడ్ సమీపంలో ఆరేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ కేసులో నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

స్టేషనరీ కోసం వెళ్లి.. 
సెప్టెంబర్ 16న సదర్ బజార్‌లో ఆరో తరగతి చదువుతున్న బాలిక స్టేషనరీ కొనడానికి ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లింది. ఓ దుకాణ యజమాని ఆమెను దుకాణంలోకి తీసుకెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ కేసులో నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

స్నేహితుడిని కలవడానికి వెళ్లి..
సెప్టెంబర్ 10న స్వరూప్ నగర్‌లో 17 ఏళ్ల బాలిక తనకు తెలిసిన వ్యక్తిని కలవడానికి వెళ్లింది. అక్కడ ఆమెపై పలువురు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. అనంతరం ఆమె మృతదేహం లభించింది. ఈ కేసులో నలుగురిని అరెస్టు చేయగా, వారిలో ముగ్గురు మైనర్లు ఉన్నారు.

పోక్సో.. జువెనైల్ చట్టాల ప్రకారం..
నలుగురు బాధితులు 18 ఏళ్లలోపు వారు కావడంతో అన్ని కేసుల్లోనూ పోక్సో చట్టం వర్తిస్తుంది. ప్రత్యేక కోర్టులు, బాధితురాలి గుర్తింపును వెల్లడించకపోవడం, సాధ్యమైనంత వరకు విచారణను ఏడాదిలో పూర్తి చేయడం వంటి నిబంధనలు ఈ చట్టంలో ఉన్నాయి. అయితే పోక్సో కేసుల పెండింగ్ కారణంగా విచారణలు ఆలస్యం అవుతున్నాయని కథనం పేర్కొంది.

మైనర్ నిందితుల విషయంలో ప్రత్యేక నిబంధనలు
స్వరూప్ నగర్ కేసులో అరెస్టైన ముగ్గురు మైనర్ల విషయంలో జువెనైల్ జస్టిస్ చట్టంలోని నిబంధనలు కీలకంగా మారుతున్నాయి. 16 నుంచి 18 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న బాలుడు ఘోరమైన నేరానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటే, జువెనైల్ జస్టిస్ బోర్డు అంచనా అనంతరం అతడిని పెద్దవాడిగా విచారించే అవకాశం ఉంటుంది. 16 ఏళ్లలోపు వారిపై మాత్రం ఈ విధానం వర్తించదు.

ఢిల్లీలో నేరాల గణాంకాలు
ఎన్‌సీఆర్‌బీ 2023 నివేదిక ప్రకారం ఢిల్లీలో 1,088 అత్యాచార కేసులు నమోదయ్యాయి. 2024 గణాంకాల్లో 19 ప్రధాన మెట్రో నగరాల్లో ఢిల్లీలో అత్యాచార కేసులు 1,058గా నమోదయ్యాయి. 2026 జనవరిలో ఢిల్లీ పోలీసుల గణాంకాల ప్రకారం మహిళలపై నేరాలు 5 నుంచి 8 శాతం తగ్గినట్లు, కేసుల పరిష్కార రేటు 95 శాతానికి పైగా ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. అయితే 2025కు సంబంధించిన ఎన్‌సీఆర్‌బీ పూర్తి గణాంకాలు ఇంకా విడుదల కాలేదు. వరుస ఘటనల నేపథ్యంలో బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పోలీసుల గస్తీ, భద్రతా ఏర్పాట్లు, వేగవంతమైన దర్యాప్తు వంటి అంశాలపై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందనే చర్చ జరుగుతోంది. 

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