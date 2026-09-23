 తిరుమలలో తెలుగు హీరోయిన్ అద్భుతమైన డ్యాన్స్...ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు) | Dimple Hayathi Kuchipudi Dance At TTD Brahmotsavam HD Photos | Sakshi
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తిరుమలలో తెలుగు హీరోయిన్ అద్భుతమైన డ్యాన్స్...ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Sep 23 2026 9:12 AM | Updated on Sep 23 2026 9:13 AM

Dimple Hayathi Kuchipudi Dance At TTD Brahmotsavam HD Photos1
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తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామిని టాలీవుడ్ సినీ సెలబ్రిటీలు ఎప్పటికప్పుడు దర్శించుకుంటూనే ఉంటారు. (Salakatla Brahmotsavam)

Dimple Hayathi Kuchipudi Dance At TTD Brahmotsavam HD Photos2
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అయితే తొలిసారి ఓ హీరోయిన్.. అద్భుతమైన కూచిపూడి నృత్యం చేసి ఆకట్టుకుంది.

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ప్రస్తుతం శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా మంగళవారం సాయంత్రం జరిగిన నాదనీరాజనంలో హీరోయిన్ డింపుల్ హయాతి (Dimple Hayathi) నృత్య ప్రదర్శన ఇచ్చింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.

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Images Source : Twitter (X)

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