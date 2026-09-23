Mumbai: షుగర్‌ వ్యాధిగ్రస్తులకు గణపయ్య ప్రసాదం

ముంబై: ముంబైలో జరుగుతున్న గణేశ్ ఉత్సవాల్లో భాగంగా అంధేరీ ఈస్ట్లోని సాకినాక్యాచా మహారాజ్ గణపతికి భారీ మోదకాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పించారు. ప్రముఖ చెఫ్ హర్ష్ కేడియా, ఆయన బృందం కలిసి ఏకంగా 350 కిలోల బరువున్న, 4.5 అడుగుల ఎత్తైన షుగర్ఫ్రీ మోదకాన్ని తయారు చేశారు. 20 గంటలకు పైగా శ్రమించి సిద్ధం చేసిన ఈ భారీ మోదకాన్ని అనంతరం భక్తులకు ప్రసాదంగా పంపిణీ చేశారు.
20 గంటల శ్రమతో భారీ మోదకం
సాకినాక్యాచా మహారాజ్ గణపతి విగ్రహం వద్ద సమర్పించేందుకు ప్రత్యేకంగా ఈ మోదకాన్ని రూపొందించారు. తయారీ పూర్తయ్యాక ప్రత్యేక ఏర్పాట్లతో మండపానికి తరలించి, నిర్వాహకుల అనుమతితో గణపతి విగ్రహం ముందు ఉంచారు. అనంతరం భక్తులకు ప్రసాదంగా అందజేశారు.
చక్కెర లేని ప్రత్యేక తయారీ
చెఫ్ హర్ష్ కేడియా షుగర్ఫ్రీ, ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకున్న పండుగ వంటకాలకు ప్రసిద్ధి చెందారు. ఈ భారీ మోదకాన్ని కూడా షుగర్ఫ్రీ పద్ధతిలో తయారు చేశారు. దీనిపై భారతదేశంలో పండించిన కోకోతో తయారు చేసిన చాక్లెట్ పొరను ఉపయోగించారు. తయారీ, రవాణా, వేదికపై ఉంచే సమయంలో ఆహార భద్రతకు సంబంధించిన జాగ్రత్తలు పాటించినట్లు కేడియా తెలిపారు.
‘ఎంతో భావోద్వేగం’
ఈ భారీ మోదకం తయారీ ఓ వంటకానికి సంబంధించిన రికార్డు కాదని కేడియా పేర్కొన్నారు. గణేశుడికి సమర్పించే నైవేద్యం కావడంతో ఇది ఎంతో భావోద్వేగంతో కూడుకున్నదని సోషల్ మీడియా పోస్టులో తెలిపారు. ఎంతో ప్రేమతో మోదకాన్ని తయారు చేసి గణపతి మండపానికి తీసుకొచ్చినట్లు చెప్పారు.
భక్తులకు ప్రసాదంగా పంపిణీ
భారీ మోదకాన్ని కేవలం ప్రదర్శన కోసం తయారు చేయలేదు. గణపతికి నైవేద్యంగా సమర్పించిన తర్వాత నిర్వాహకుల అనుమతితో భక్తులకు ప్రసాదంగా పంచారు. సాకినాక్యాచా మహారాజ్ ముందు ఉంచిన ఈ భారీ మోదకానికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
42 అడుగులకు పైగా సాకినాక్యాచా మహారాజ్
సాకినాక్యాచా మహారాజ్ గణపతి విగ్రహం 42 అడుగులకు పైగా ఎత్తుతో ఉంది. 2026లో ముంబైలో అత్యంత ఎత్తైన గణేశ విగ్రహంగా గుర్తింపు పొందింది. అయితే ఖేత్వాడిలోని మరో గణేశ మండపం కూడా తమ విగ్రహం 42 అడుగులకు పైగా ఉందని సమాచారం. కాగా షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు నిరభ్యంతరంగా ఈ ప్రసాదం తినవచ్చని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
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