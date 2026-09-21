ముంబై: ముంబైలోని ప్రసిద్ధ గణేశ మండపాల్లో ఒకటైన శివ్డీ చా రాజా (Shivdi Cha Raja).. ఈ వినాయక చవితికి 75వ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారు. నిర్వాహకులు నీటి అడుగున కొలువైన పురాతన ద్వారకా నగరం థీమ్తో భారీ మండపాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. గత 75 ఏళ్లుగా ఎన్నో సామాజిక కార్యక్రమాలు చేపట్టిన కమిటీ నిర్వాహకులు ఈ ఏడాది భక్తులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించాలనే సంకల్పంతో ఈ వినూత్న మండపాన్ని తీర్చిదిద్దారు.
#WATCH | Mumbai: Immersive visual details of the underwater Dwarka theme created at the 'Shivdi Cha Raja' pandal in Mumbai.
Marking its 75th anniversary, the mandal has crafted a unique subaquatic experience featuring the Ganpati idol amidst artificial marine ruins and sea life.… pic.twitter.com/QotxTWc7HK
— ANI (@ANI) September 20, 2026
గోమతి నది, అరేబియా సముద్రం మధ్య నీటి గర్భంలో మునిగిపోయిన పౌరాణిక ద్వారకా నగరాన్ని తలపించేలా ఈ మండపాన్ని అత్యంత సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. వినాయక విగ్రహంతో పాటు కృత్రిమ సముద్ర జీవులు, జలచరాలు, చారిత్రక శిథిలాల నమూనాలను ఏర్పాటు చేసి నీటి అడుగున ఉన్న వాతావరణాన్ని కళ్లకు కట్లినట్లు ఏర్నాటు చేశారు. స్వామివారిని దర్శించుకోవడంతో పాటు ఈ విభిన్నమైన విజువల్ సెట్టింగ్ను ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశాన్ని ఈ వేదిక భక్తులకు కల్పిస్తోంది.
#WATCH | Mumbai: Shivdi Cha Raja Mandal president Shrikant Jadhav said, "This year marks the 75th anniversary of 'Shivdi Cha Raja'. Over these 75 years, through the 'Raja Mandal', we have undertaken numerous social initiatives annually. This year, we decided to do something… https://t.co/0HAxxgXXWR pic.twitter.com/LmsYnaATpv
— ANI (@ANI) September 21, 2026
శివ్డీ చా రాజా దర్శనంతో పాటు ఈ ప్రత్యేక ద్వారకా నగరం ప్రదర్శనను తిలకించేందుకు మహారాష్ట్రతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. సాంప్రదాయబద్ధంగా మొత్తం 11 రోజుల పాటు ఈ వినాయకుడి ప్రతిమ మండపంలోనే పూజలందుకుంటుంది. ద్వారకా నమూనా ప్రత్యేక ప్రదర్శనను ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం 12:00 గంటల నుండి సాయంత్రం సుమారు 6:00 లేదా 7:00 గంటల వరకు సందర్శకుల కోసం తెరిచి ఉంచుతున్నారు.
ఈ నీటి అడుగున ద్వారకా ప్రదర్శన రూపకల్పనకు కమిటీ నిర్వాహకులు ఎంతో కష్టపడ్డారు. ప్లాటినం జూబ్లీ ఉత్సవాల సందర్భంగా దేశం నలుమూలల నుండి వచ్చే భక్తులకు సరికొత్త అనుభూతిని పంచాలన్న పట్టుదలతో ఈ సవాలును స్వీకరించామని, శివ్డీ చా రాజా ఆశీస్సులతో ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ విజయవంతమైందని కమిటీ అధ్యక్షుడు శ్రీకాంత్ జాదవ్ తెలిపారు.
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