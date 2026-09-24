 విశాఖలో భారీ వర్షం...నేలకొరిగిన చెట్లు (ఫొటోలు) | heavy rain in visakhapatnam today photos | Sakshi
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విశాఖలో భారీ వర్షం...నేలకొరిగిన చెట్లు (ఫొటోలు)

Sep 24 2026 1:19 PM | Updated on Sep 24 2026 1:19 PM

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బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ప్రభావంతో విశాఖపట్నంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.

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కుండపోత వర్షాల కారణంగా విశాఖతో పాటు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో జనజీవనం స్తంభించింది.

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ఈదురుగాలుల బీభత్సానికి పలు ప్రాంతాల్లో భారీ చెట్లు నేలకూలాయి.

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రోడ్లపై చెట్లు, విద్యుత్ తీగలు పడిపోవడంతో పలుచోట్ల రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి.

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లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం కాగా, సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. భారీ వర్షాల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో విద్యాసంస్థలకు అధికారులు సెలవు ప్రకటించారు.

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