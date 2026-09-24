 హీరోయిన్ రాధ ఇంట గణనాథునికి ప్రత్యేక పూజలు.. ఫోటోలు | Special Ganesh Puja at Actress Radha’s Home Photos | Sakshi
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హీరోయిన్ రాధ ఇంట గణనాథునికి ప్రత్యేక పూజలు.. ఫోటోలు

Sep 24 2026 7:44 PM | Updated on Sep 24 2026 8:24 PM

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సీనియర్ హీరోయిన్ రాధ ఇంట గణపతికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ పూజకు సంబంధించిన ఫోటోలను ఆమె కూతురు కార్తీక నాయర్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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