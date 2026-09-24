 బీచ్‌లో దేవకన్యలా హీరోయిన్ శ్రీలీల పోజులు.. ఫోటోలు | Actress Sreeleela Poses Like a Mermaid on the Beach Stunning Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బీచ్‌లో దేవకన్యలా హీరోయిన్ శ్రీలీల పోజులు.. ఫోటోలు

Sep 24 2026 5:41 PM | Updated on Sep 24 2026 5:49 PM

Actress Sreeleela Poses Like a Mermaid on the Beach Stunning Photos1
1/9

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ శ్రీలీల తాజాగా తన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఈ ఫోటోల్లో దేవకన్యలా పోజులిచ్చింది. అవీ కాస్తా నెట్టింట వైరలవుతున్నాయి.

Actress Sreeleela Poses Like a Mermaid on the Beach Stunning Photos2
2/9

Actress Sreeleela Poses Like a Mermaid on the Beach Stunning Photos3
3/9

Actress Sreeleela Poses Like a Mermaid on the Beach Stunning Photos4
4/9

Actress Sreeleela Poses Like a Mermaid on the Beach Stunning Photos5
5/9

Actress Sreeleela Poses Like a Mermaid on the Beach Stunning Photos6
6/9

Actress Sreeleela Poses Like a Mermaid on the Beach Stunning Photos7
7/9

Actress Sreeleela Poses Like a Mermaid on the Beach Stunning Photos8
8/9

Actress Sreeleela Poses Like a Mermaid on the Beach Stunning Photos9
9/9

# Tag
Sreeleela Tollywood Actress viral photos Instagram Tollywood Beauty Tollywood Heroine photo gallery photo
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బీచ్‌లో దేవకన్యలా హీరోయిన్ శ్రీలీల పోజులు.. ఫోటోలు
photo 2

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ శృతిహాసన్ గ్లామర్.. ఫోటోలు
photo 3

విశాఖలో భారీ వర్షం... నేలకొరిగిన చెట్లు (ఫొటోలు)
photo 4

టాలీవుడ్ హీరో ప్రిన్స్ పెళ్లి రిసెప్షన్ (ఫొటోలు)
photo 5

టాలీవుడ్ లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న .. నక్షత్ర (ఫొటోలు)

Video

View all
Sensex, Nifty Crash! ₹6 Lakh Crore Wealth Wiped Out 1
Video_icon

స్టాక్ మార్కెట్ భారీ పతనం! ₹6 లక్షల కోట్లు ఆవిరి!
Pushpa Sreevani Strong Counter to Vangalapudi Anitha Comments On Teachers 2
Video_icon

టీచర్లు అంటూ యువగళం టీమ్ బూతులు.. అనిత వ్యాఖ్యలకు ఇచ్చిపడేసిన పుష్ప శ్రీ వాణి
Dancers Fires On Sumalatha Master 3
Video_icon

బండ బూతులు తిడుతూ..ఎలా కొట్టించిందంటే?
Heavy Rains Lashes Coastal Area Konaseema 4
Video_icon

కొట్టుకుపోయిన కోస్తా.. ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దు..

Subhadra Jallipalli Praises YS Jagan 5
Video_icon

జీవితాంతం YS జగన్ కు రుణపడి ఉంటా
Advertisement