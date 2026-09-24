 బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ శృతిహాసన్ గ్లామర్.. ఫోటోలు | Shruti Haasan Glamorous Look in a Black Dress Stunning Photos | Sakshi
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బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ శృతిహాసన్ గ్లామర్.. ఫోటోలు

Sep 24 2026 4:52 PM | Updated on Sep 24 2026 4:53 PM

Shruti Haasan Glamorous Look in a Black Dress Stunning Photos1
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కోలీవుడ్ హీరోయిన్ శృతిహాసన్ తాజాగా తన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో ఉన్న ఈ ముద్దుగుమ్మ మరింత గ్లామరస్‌గా కనిపించింది. ఈ ఫోటోలు మీరు కూడా చూసేయండి.

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Shruti Haasan Glamorous Look in a Black Dress Stunning Photos3
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Shruti Haasan Glamorous Look in a Black Dress Stunning Photos11
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# Tag
Shruti Haasan photo gallery Actress Trend designs kolly wood
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