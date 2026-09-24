తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామిని టాలీవుడ్ సినీ సెలబ్రిటీలు ఎప్పటికప్పుడు దర్శించుకుంటూనే ఉంటారు.
పోలీసుల కన్నా మనవాళ్లే బాగా హ్యాండిల్ చేశారు సార్.. వీళ్లకు ‘ఖాకీ యువగళం’ అని పేరు మారిస్తే సరిపోతుంది!
ఒకప్పుడు హీరోయిన్లుగా చేసిన అక్కాచెల్లెళ్లు రాధ-అంబిక ఇప్పుడు వివాదంలో చిక్కుకున్నారు.
టైటిల్ : ది ప్యారడైజ్
మీరన్నట్లే ఆకాశాన్నంటిన ధరల్ని దించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నార్సార్!!
అత్తా కోడళ్లు అంటే పచ్చగడ్డి వేస్తే �...
బీజేపీ అధికారంలో ఉన్న పశ్చిమ బెంగాల్...
లక్నో: భర్త వదిలివేసిన కారణంగా విడాక�...
హర్యానాలోని జజ్జర్ జైలులో జీవిత ఖైదు...
పిల్లల పెంపకంపై ఎన్నో అనుమానాలు, సంద�...
ఉత్తరప్రదేశ్లోని గ్రేటర్ నోయిడాలో �...
సాక్షి, హైదరాబాద్: సుప్రీంకోర్టు తీ�...
బీజింగ్: నాలుగంటే నాలుగే సెకన్లు... ఇ�...
దేవరియా: ఉత్తరప్రదేశ్లోని దేవరియా జ...
యవ్వనం కోసం సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అన�...
సాక్షి, ఢిల్లీ: ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే �...
జంషెడ్పూర్: జార్ఖండ్లో ఘోర రోడ్డు...
ముంబై: ఐఐటీ బాంబే విద్యార్థి సాహిల్ వ�...
బీహార్లో జముయ్ ఘటన మరువకముందే.. మరో ...
80లు, 90లలో భారతీయ పాఠశాలలు, విద్యా చార్�...
ఒకవైపు మండే ఎండలు.. మరోవైపు కరువు కాటక...
ఆసియాను భారీ వాతావరణ ముప్పు అతలాకుతల...
పశ్చిమ ఢిల్లీలోని 64 ఏళ్ల వ్యక్తి మరణి...
ఉత్తరప్రదేశ్లోని లక్నోలో జరిగిన దా�...
పోక్సో (POCSO) ప్రత్యేక కోర్టు ఇచ్చిన తీ�...
ప్రియురాలితో కలిసి మలేషియా టూర్ ఎంజ...
ఉత్తరప్రదేశ్లోని బరేలీ జిల్లా ఆసుప�...
సాక్షి, హైదరాబాద్: నగరంలోని హఫీజ్ప�...
గల్ఫ్ రాజకీయాల్లో మరో యువరాజు పేరు �...
కౌలాలంపూర్: మలేషియాలో పీహెచ్డీ చేస...
ప్రముఖ నటి సంయుక్త హెగ్డే (Samyuktha Hegde) తన ఫ�...
హర్దోయి: ఉత్తరప్రదేశ్లోని హర్దోయి జ...
ముంబై: గణపతి నిమజ్జనం భక్తులకు భావోద�...
ఐఐటీ బొంబాయి కిలో విషాదం చోటు చేసుకు�...
న్యూఢిల్లీ: వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాల...
Sep 24 2026 4:52 PM | Updated on Sep 24 2026 4:53 PM
కోలీవుడ్ హీరోయిన్ శృతిహాసన్ తాజాగా తన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. బ్లాక్ డ్రెస్లో ఉన్న ఈ ముద్దుగుమ్మ మరింత గ్లామరస్గా కనిపించింది. ఈ ఫోటోలు మీరు కూడా చూసేయండి.
బ్లాక్ డ్రెస్లో హీరోయిన్ శృతిహాసన్ గ్లామర్.. ఫోటోలు
విశాఖలో భారీ వర్షం... నేలకొరిగిన చెట్లు (ఫొటోలు)
టాలీవుడ్ హీరో ప్రిన్స్ పెళ్లి రిసెప్షన్ (ఫొటోలు)
టాలీవుడ్ లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న .. నక్షత్ర (ఫొటోలు)
హైదరాబాద్ : నెక్లెస్ రోడ్డులో ఘనంగా గణేష్ నిమజ్జన వేడుకలు (ఫొటోలు)
బండ బూతులు తిడుతూ..ఎలా కొట్టించిందంటే?
కొట్టుకుపోయిన కోస్తా.. ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దు..
జీవితాంతం YS జగన్ కు రుణపడి ఉంటా
వైఎస్ జగన్ను కలిసాక CPI ఈశ్వరయ్య రియాక్షన్
బై ఎలక్షన్ బరిలో దానం ఏ పార్టీ నుంచి పోటీ!