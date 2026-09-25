పోలీసుల కన్నా మనవాళ్లే బాగా హ్యాండిల్ చేశారు సార్.. వీళ్లకు ‘ఖాకీ యువగళం’ అని పేరు మారిస్తే సరిపోతుంది!
ఒకప్పుడు హీరోయిన్లుగా చేసిన అక్కాచెల్లెళ్లు రాధ-అంబిక ఇప్పుడు వివాదంలో చిక్కుకున్నారు.
టైటిల్ : ది ప్యారడైజ్
హరారే వేదికగా జింబాబ్వే మహిళల జట్టుతో జరిగిన తొలి వన్డేలో వెస్టిండీస్ కెప్టెన్ హేలీ మాథ్యూస్ విధ్వంసకర సెంచరీతో చెలరేగ
ఇప్పుడు సుప్రీం మనకు నోటీసులు ఏమీ ఇవ్వదు కదా సార్!
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Sep 25 2026 10:45 AM | Updated on Sep 25 2026 10:44 AM
కదిలిన బడా గణేశ్