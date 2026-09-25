ఖైరతాబాద్ గణేశుడి సేవలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

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Sep 25 2026 8:35 PM | Updated on Sep 25 2026 8:35 PM
హైదరాబాద్లోని ఖైరతాబాద్ గణేశుడిని తాను తొలిసారి దర్శించుకున్నానని చెబుతూ టాలీవుడ్ హీరోయిన్ పాయల్ రాధాకృష్ణ తెగ ఎగ్జైట్ అయిపోయింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.
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