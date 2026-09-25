 ఖైరతాబాద్ గణేశుడి సేవలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు) | Tollywood Actress Pays Her Respects to Khairatabad Ganesh Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఖైరతాబాద్ గణేశుడి సేవలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Sep 25 2026 8:35 PM | Updated on Sep 25 2026 8:35 PM

Tollywood Actress Pays Her Respects to Khairatabad Ganesh Photos1
1/10

హైదరాబాద్‌లోని ఖైరతాబాద్ గణేశుడిని తాను తొలిసారి దర్శించుకున్నానని చెబుతూ టాలీవుడ్ హీరోయిన్ పాయల్ రాధాకృష్ణ తెగ ఎగ్జైట్ అయిపోయింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.

Tollywood Actress Pays Her Respects to Khairatabad Ganesh Photos2
2/10

Tollywood Actress Pays Her Respects to Khairatabad Ganesh Photos3
3/10

Tollywood Actress Pays Her Respects to Khairatabad Ganesh Photos4
4/10

Tollywood Actress Pays Her Respects to Khairatabad Ganesh Photos5
5/10

Tollywood Actress Pays Her Respects to Khairatabad Ganesh Photos6
6/10

Tollywood Actress Pays Her Respects to Khairatabad Ganesh Photos7
7/10

Tollywood Actress Pays Her Respects to Khairatabad Ganesh Photos8
8/10

Tollywood Actress Pays Her Respects to Khairatabad Ganesh Photos9
9/10

Tollywood Actress Pays Her Respects to Khairatabad Ganesh Photos10
10/10

# Tag
Payal Radhakrishna photo gallery Tollywood Vinayaka celebrations Khairtabad Ganesh Khairtabad Actress Tollywood Actress
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఖైరతాబాద్ గణేశుడి సేవలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాదులో వినాయక నిమజ్జనం సందడి..(ఫొటోలు)
photo 3

ఖైరతాబాద్‌ మహా గణపతి నిమజ్జనం దృశ్యాలు..(ఫొటోలు)
photo 4

'ప్యారడైజ్'లో సమ్మక్క పాత్ర.. నటి జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 5

కొరియా ట్రిప్‌లో మోహన్ బాబు ఫ్యామిలీ.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni Nani Strong Warning to AP Police Overaction in YSRCP Protest On Mega DSC 1
Video_icon

ఇప్పుడు చంద్రబాబు మాట విని తప్పు చేస్తున్నారు రేపు మీ పరిస్థితి తలుచుకుంటేనే...
Perni Nani Serious Comments On CP Rajashekar 2
Video_icon

ఒంటి మీద ఖాకీ చొక్కా ఉంటే ఏదైనా చేస్తావా..?నీకు ఎవరు అంత ధైర్యం ఇచ్చింది
Perni Nani Sensational Comments On Chandrababu Over Senior NTR Issue 3
Video_icon

ఎన్టీఆర్ లాంటి పెద్ద మనిషి పై అలాంటి నిందలు వేయడానికి సిగ్గుగా లేదా చంద్రబాబు
Bhadradri Kothagudem Dist Viral Video 4
Video_icon

అక్రమ సంబంధం చిచ్చు.. పోలీస్ స్టేషన్ ముందు కొట్టుకున్న ఇరు వర్గాలు
Ponnavolu Sudhakar Reddy Strong Counter to Nara Lokesh Yuvagalam Team 5
Video_icon

ఇదేనా లోకేష్ మీకు నేర్పిన సంస్కారం.. యువగళం టీమ్ వార్నింగ్
Advertisement