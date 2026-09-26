సీజేపీ భయంతో ఈసీ అలర్ట్? .. హడావుడిగా స్పెషల్ క్యాంపులు!

న్యూఢిల్లీ: కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ(సీజేపీ) ఇచ్చిన నిరసనల పిలుపు నేపథ్యంలో ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) అప్రమత్తమైనట్లు కనిపిస్తోంది. ఢిల్లీలో డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితాలో పేర్లు గల్లంతైన అర్హులైన పౌరులకు మరో అవకాశం కల్పిస్తూ సెప్టెంబర్ 27న ప్రత్యేక శిబిరాలు నిర్వహించనుంది. స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (సర్)లో భాగంగా నిర్వహించే ఈ క్యాంపులు అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్ ప్రాంతాల్లో జరగనున్నాయి. ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 24 వరకు ఓటర్ల జాబితాలో పేర్లు చేర్చాలని కోరుతూ 1,21,224 ఫారం-6 దరఖాస్తులు అందాయి.
సీజేపీ ఆందోళన పిలుపు నేపథ్యంలో..
చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని సీజేపీ డిమాండ్ చేసింది. 48 గంటల్లో ఆయన రాజీనామా చేయకపోతే దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు చేపడతామని హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఢిల్లీలో ఓటర్ల నమోదు కోసం ఈసీ ప్రత్యేక క్యాంపులు నిర్వహించనుండటం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
రేపు ఢిల్లీలో ప్రత్యేక క్యాంపులు
సెప్టెంబర్ 27న ఢిల్లీ పరిధిలోని అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక శిబిరాలు నిర్వహించనున్నట్లు ఢిల్లీ చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ కార్యాలయం ప్రకటించింది. డ్రాఫ్ట్ ఎలక్టోరల్ రోల్లో తమ పేర్లు లేని అర్హులైన పౌరులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు.
1.21 లక్షల ఫారం-6 దరఖాస్తులు
ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 24 వరకు మొత్తం 1,21,224 ఫారం-6 దరఖాస్తులు అందినట్లు తాజా గణాంకాలు వెల్లడించాయి. ఓటర్ల జాబితాలో పేర్లను చేర్చేందుకు అర్హులైన పౌరులు ఈ ఫారం ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.
ఇప్పటికే ఒక క్యాంపు నిర్వహణ
సెప్టెంబర్ 20న ఢిల్లీలో తొలి ప్రత్యేక శిబిరాన్ని నిర్వహించారు. అయినప్పటికీ డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితాలో పేర్లు లేని అర్హులైన పౌరులకు మరో అవకాశం కల్పించేందుకు సెప్టెంబర్ 27న రెండో విడత ప్రత్యేక క్యాంపులు నిర్వహిస్తున్నారు.
అక్టోబర్ 2 నుంచి దేశవ్యాప్త నిరసనలు?
సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ డిప్కే శుక్రవారం కీలక ప్రకటన చేశారు. చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ శనివారం నాటికి రాజీనామా చేయకపోతే అక్టోబర్ 2, గాంధీ జయంతి నుంచి దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు చేపడతామని హెచ్చరించారు.
ఓటర్లకు మరో అవకాశం
ఢిల్లీలో ‘సర్’ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న సమయంలో ఈ ప్రత్యేక క్యాంపులు నిర్వహిస్తున్నారు. డ్రాఫ్ట్ ఎలక్టోరల్ రోల్లో తమ పేరు లేకపోయిన అర్హులైన పౌరులు సెప్టెంబర్ 27న జరిగే క్యాంపుల ద్వారా ఓటర్ల జాబితాలో తమ పేర్ల నమోదుకు సంబంధించిన ప్రక్రియను పూర్తిచేయవచ్చు.
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