చూడప్పా సిద్ధప్పా.. సింహం గడ్డం గీసేసిందప్పా! (ఫొటోలు)

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చాలాకాలం తర్వాత మహేష్బాబు (Mahesh Babu) క్లీన్షేవ్ లుక్లో కనిపించడంతో ఫ్యాన్స్కు ఫుల్ సర్ప్రైజ్.
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ఎయిర్పోర్ట్లో గడ్డం షేవ్ చేశానంటూ సైగతో చెప్పి.. చిరునవ్వులు చిందించారు.
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‘వారణాసి’ షూటింగ్ ప్రారంభంలో రాజమౌళి పాస్పోర్ట్తో సింహాన్ని లాక్ చేసినట్లు ఫొటో షేర్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.
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ఇప్పుడు అదే సింహం క్లీన్షేవ్లో కనిపించడంతో.. ఈ కొత్త లుక్ వెనుక రాజమౌళి ప్లాన్ ఏంటోనని ఫ్యాన్స్లో ఆసక్తి మొదలైంది.
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