 రూ. 2.87 లక్షల కోట్ల డీల్‌ : చైనా-అమెరికా కీలక ఒప్పందం | China US 30 USD billion tariff cut AI dialogue during Xi visit says Beijing | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రూ. 2.87 లక్షల కోట్ల డీల్‌ : చైనా-అమెరికా కీలక ఒప్పందం

Sep 26 2026 6:25 PM | Updated on Sep 26 2026 7:00 PM

China US 30 USD billion tariff cut AI dialogue during Xi visit says Beijing

చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్ అమెరికా పర్యటన సందర్భంగా  చారిత్రాత్మక ఒప్పందాలను  కుదుర్చుకున్నాయి. ఎనిమిది సూత్రాల ఏకాభిప్రాయం ప్రకారం, 30 బిలియన్ డాలర్ల  (దాదాపు  రూ. 2.87 లక్షల కోట్లు)పరస్పర సుంకాల తగ్గింపు ఒప్పందం, ఏఐ (AI) పై చర్చలు ప్రారంభించడంపై అమెరికాతో ఒప్పందం కుదిరినట్టు  చైనా శనివారం తెలిపింది. ఒక వాణిజ్య మండలిని ఏర్పాటుకు, కౌలాలంపూర్‌లో ఇంతకుముందు జరిగిన చర్చల ఫలితాలను పొడిగించడానికి కూడా ఇరుపక్షాలు అంగీకరించా యని చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.

టారిఫ్ తగ్గింపు ఒప్పందం
అమెరికా, చైనా దేశాలు 30 బిలియన్ డాలర్ల పరస్పర టారిఫ్ తగ్గింపు (tariff-reduction) ఒప్పందానికి అంగీకరించినట్లు చైనా శనివారం ప్రకటించింది. వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించి కుదిరిన తాత్కాలిక విరామాన్ని (trade truce) మరో రెండు నెలలు పొడిగించినట్లు యూఎస్ ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెసెంట్ వెల్లడించారు.

ఏఐ రంగంలో చర్చలు
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (కృత్రిమ మేధస్సు) వల్ల కలిగే లాభనష్టాలపై చర్చించేందుకు ఇరు దేశాలు అంగీకరించాయి. రాబోయే నవంబర్‌లో తదుపరి విడత చర్చలు జరగనున్నాయి. అలాగే, ఏఐ సంబంధిత ఘటనలపై కమ్యూనికేషన్ ఛానెల్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఏఐకి బదులుగా "సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్" అనే పద వాడకాన్ని బీజింగ్ స్వాగతించింది.

వాణిజ్య మండలి ఏర్పాటు
ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్య సంబంధాలను మరింత బలపర్చేందుకు ఒక ట్రేడ్ కౌన్సిల్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఆసియా-పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ (APEC) నాయకుల సమావేశం మరియు G20 శిఖరాగ్ర సమావేశాలను నిర్వహించడంలో పరస్పర మద్దతుకు కూడా ఇరు పక్షాలు అంగీకరించాయి. ఇద్దరు నాయకులు ఒకరికొకరు ఆతిథ్యం ఇచ్చే ఈ సమావేశాలకు హాజరుకావాలని యోచిస్తున్నారు.

దీంతోపాటు విదేశాంగ విధానం విషయానికి సంబంధించి ఇరాన్ అణు ఆయుధాలను అభివృద్ధి చేయకుండా చూసేందుకు కట్టుబడి ఉండాలని, అంతర్జాతీయ జలమార్గాలపై ఏ దేశం కూడా రవాణా టోల్స్ విధించకూడదని ఇరు దేశాల నేతలు అంగీకరించారు. అలాగే, ఏపీఈసీ (APEC), జీ-20 (G20) సమావేశాలకు పరస్పరం హాజరయ్యేందుకు షీ జిన్‌పింగ్, డొనాల్డ్ ట్రంప్ అంగీకరించారు. 

ఇదీ చదవండి: యూనివర్శిటీ విద్యార్థిని మృతి, లవ్‌ జిహాద్‌ ఆరోపణలు కలకలం

కాగా నవంబర్ 10న ముగియనున్న వాణిజ్య సంధిని రెండు నెలల పాటు పొడిగించడానికి ప్రపంచంలోని రెండు అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలు తీసుకున్న చర్యల కొనసాగింపుగా ఈ ఒప్పందం కుదిరిందని, తద్వారా మరింత పెద్ద వాణిజ్య ఒప్పందంపై పనిచేయడానికి ఎక్కువ సమయం లభిస్తుందని అమెరికా ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెసెంట్  ఇటీవల ప్రకటించారు.

ఇదీ చదవండి: లవర్‌తో పెళ్లి : పోలీస్‌కానిస్టేబుల్‌ని మట్టుబెట్టిన కొడుకు
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘సిగ్మా’ ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో మెరిసిన ఫరియా అబ్దుల్లా (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : ఇంకా కొనసాగుతున్న గణేష్ నిమజ్జనాలు.. ట్యాంక్ బండ్ వద్ద భారీ క్యూ...(ఫొటోలు)
photo 3

చూడప్పా సిద్ధప్పా.. సింహం గడ్డం గీసేసిందప్పా! (ఫొటోలు)
photo 4

'సిగ్మా' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

ఖైరతాబాద్ గణేశుడి సేవలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Ticket Tension To Danam Nagender Khairatabad By Election 2026 1
Video_icon

దానంకు ఖైరతాబాద్ టికెట్ టెన్షన్
Daylight Theft In Kurnool ₹2 Lakh Stolen From Farmer’s Bike 2
Video_icon

కర్నూలులో పట్టపగలే చోరీ.. రైతు బైక్ నుంచి రూ.2 లక్షలు మాయం
YSRCP Abbaya Chowdary Next Level Warning to Chintamaneni Prabhakar 3
Video_icon

చింతమనేని నీకే చెప్తున్నా దెందులూరు గడ్డ సాక్షిగా.. నెక్స్ట్ లెవెల్ వార్నింగ్
Hyderabad Lady Police Superb Dance At Ganesh Nimarjanam 4
Video_icon

గణేష్ నిమజ్జనంలో దుమ్మురేపిన హైదరాబాద్ లేడీ పోలీస్ డాన్స్
Crazy Update From Megastar KAAKA Movie 5
Video_icon

KAAKA నుంచి క్రేజీ అప్డేట్
Advertisement
 