 డ్యాన్స్ అకాడమీలో మెరిసిన హీరోయిన్స్ నివేదా, ఈషా రెబ్బా.. ఫోటోలు | Nivetha and Eesha Rebba Shine at a Dance Academy Photos | Sakshi
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డ్యాన్స్ అకాడమీలో మెరిసిన హీరోయిన్స్ నివేదా, ఈషా రెబ్బా.. ఫోటోలు

Sep 30 2026 5:17 PM | Updated on Sep 30 2026 5:21 PM

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ఓ ప్రముఖ డ్యాన్స్ ‍అకాడమీలో హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్, ఈషా రెబ్బా కనిపించారు. వీరిద్దరు అక్కడున్నవారితో ఫోటోలకు పోజులిచ్చారు. ఈ పిక్స్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. వైరల్‌గా మారాయి.

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# Tag
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డ్యాన్స్ అకాడమీలో మెరిసిన హీరోయిన్స్ నివేదా, ఈషా రెబ్బా.. ఫోటోలు
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