డ్యాన్స్ అకాడమీలో మెరిసిన హీరోయిన్స్ నివేదా, ఈషా రెబ్బా.. ఫోటోలు

మా మధ్య విభేదాల్లేవ్ 'సర్' నిర్నయాలన్నీ ఏకగ్రీవమే - సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్
కదం తొక్కిన ఉద్యోగులు
ప్రస్తుతం బ్యాంకు ఉద్యోగుల అంశం మరోసారి చర్చలోకి వచ్చింది.
గత వీకెండ్ వచ్చిన 'ప్యారడైజ్' మూవీలో ఏషనాగుల పాటతో ఆకట్టుకున్న కీర్తి సురేశ్.. తమిళంలో 'డోరోతి' సినిమాతో షాకిచ్చింది.
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Sep 30 2026 5:17 PM | Updated on Sep 30 2026 5:21 PM
ఓ ప్రముఖ డ్యాన్స్ అకాడమీలో హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్, ఈషా రెబ్బా కనిపించారు. వీరిద్దరు అక్కడున్నవారితో ఫోటోలకు పోజులిచ్చారు. ఈ పిక్స్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. వైరల్గా మారాయి.
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