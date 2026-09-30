 వైరల్ మూవీ.. కీర్తి సురేశ్ 'డోరోతి' జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు) | Keerthy Suresh In Dorothy: See Pics | Sakshi
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వైరల్ మూవీ.. కీర్తి సురేశ్ 'డోరోతి' జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)

Sep 30 2026 10:30 AM | Updated on Sep 30 2026 10:36 AM

Keerthy Suresh In Dorothy: See Pics1
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స్వలింగ సంపర్క ప్రేమ కాన్సెప్ట్‌తో తీసిన తమిళ మూవీ 'డోరోతి'లో కీర్తి సురేశ్ కూడా నటించింది. ఈ చిత్ర షూటింగ్ జ్ఞాపకాల్ని ఇన్ స్టాలో పంచుకుని తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసింది.

Keerthy Suresh In Dorothy: See Pics2
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Keerthy Suresh In Dorothy: See Pics3
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Keerthy Suresh In Dorothy: See Pics4
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Keerthy Suresh In Dorothy: See Pics5
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Keerthy Suresh In Dorothy: See Pics6
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Keerthy Suresh In Dorothy: See Pics7
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Keerthy Suresh In Dorothy: See Pics8
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Keerthy Suresh In Dorothy: See Pics9
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Keerthy Suresh In Dorothy: See Pics10
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వైరల్ మూవీ.. కీర్తి సురేశ్ 'డోరోతి' జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
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