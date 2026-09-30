 లేత గులాబీ రంగు చీరలో నిహారిక మెరుపులు (ఫొటోలు) | Niharika Stuns in a Light Pink Saree | Sakshi
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లేత గులాబీ రంగు చీరలో నిహారిక మెరుపులు (ఫొటోలు)

Sep 30 2026 11:07 AM | Updated on Sep 30 2026 11:10 AM

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మెగా డాటర్ నిహారిక.. పింక్ కలర్ చీరలో మెరిసిపోతూ కనిపించింది. ఈ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

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