నల్లటి చీరలో 'తత్వం' సినిమా హీరోయిన్ దశ్విక... ఈమె గురించి తెలుసా?

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దినేష్ తేజ్, దష్విక.కె జంటగా అర్జున్ కోల దర్శకత్వంలో రూ పొందిన చిత్రం ‘తత్వం’.
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త్రయతి ఇషాని క్రియేషన్స్ , ఎస్.కె ప్రోడక్షన్స్ పై శీమకుర్తి వంశీ కృష్ణ, శ్వేత పసుపులేటి నిర్మించిన ఈ సినిమా అక్టోబరు 2న విడుదల కానుంది.
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‘‘నా స్వస్థలం వైజాగ్. చిన్నప్పటి నుంచే నాకు యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం.
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నేను మూడో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు ‘పెద్దయ్యాక ఏమవుతావు? అని టీచర్ అడిగితే హీరోయిన్ అవుతానని చెప్పాను.
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చదువు పూర్తయ్యాక ఇండస్ట్రీకి వెళ్లమని నా తల్లిదండ్రులు నన్ను సపోర్ట్ చేశారు.
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బయోటెక్నాలజీలో డిగ్రీ పూర్తిచేసిన తర్వాత ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను. విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి ఓ వాణిజ్య ప్రకటన చేశాను. హీరోయిన్ గా ‘తత్వం’ నా తొలి సినిమా.
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