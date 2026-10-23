'ఐఫా'అవార్డుల విలేకరుల సమావేశంలో బాలీవుడ్ నటులు సందడి (ఫొటోలు)

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ముంబై : 27వ అంతర్జాతీయ భారతీయ చలనచిత్ర అకాడమీ (IIFA 2027) అవార్డుల ఉత్సవానికి సంబంధించిన అధికారిక విలేకరుల సమావేశం (ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్) అక్టోబర్ 22, 2026న ముంబైలో ఘనంగా జరిగింది.
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27వ ఐఫా (IIFA) వేడుకలు 2027 జనవరి 22, 23 తేదీలలో అబుదాబిలోని యాస్ ఐలాండ్లో గల ఎతిహాద్ అరేనా (Etihad Arena) లో జరగనున్నాయి.
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ఐఫా చరిత్రలోనే మొదటిసారిగా ఈ ప్రధాన అవార్డుల వేడుకను యూట్యూబ్ (YouTube) లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేయబోతున్నారు.
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అలాగే ఈసారి సరికొత్త "డిజిటల్ అవార్డ్స్" ఫార్మాట్ను కూడా ప్రవేశపెడుతున్నారు.
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ఈ విలేకరుల సమావేశంలో బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్, కరీనా కపూర్ ఖాన్, షాహిద్ కపూర్, వరుణ్ ధావన్, రష్మిక మందన్న, పంకజ్ త్రిపాఠి, అలీ ఫజల్ వంటి తారలు సందడి చేశారు.
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(Images Source : Instagram/iifa)