 కరీంనగర్ జిల్లాలో ఘనంగా సద్దుల బతుకమ్మ (ఫొటోలు) | Saddula Bathukamma Celebrated Grandly in Karimnagar District | Sakshi
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కరీంనగర్ జిల్లాలో ఘనంగా సద్దుల బతుకమ్మ (ఫొటోలు)

Oct 23 2026 6:56 AM | Updated on Oct 23 2026 6:56 AM

Saddula Bathukamma Celebrated Grandly in Karimnagar District1
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కరీంనగర్ జిల్లా: జిల్లాలోని వివిధ మండలాల్లో గురువారం సద్దుల వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు.

Saddula Bathukamma Celebrated Grandly in Karimnagar District2
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వివిధ రకాల పూలతో బతుకమ్మలను పేర్చి.. సాయంత్రం ఆటలు ఆడారు. డీజే పాటలతో బతుకమ్మలను ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లి నిమజ్జనం చేశారు.

Saddula Bathukamma Celebrated Grandly in Karimnagar District3
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మెట్‌పల్లిలో మాజీ ఎమ్మెల్యే విద్యాసాగర్‌రావు నివాసంలో బతుకమ్మ వేడుకలు నిర్వహించారు.

Saddula Bathukamma Celebrated Grandly in Karimnagar District4
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ధర్మపురి మండలం రాయపట్నంలో మహిళలు ఆటపాటల్లో మునిగి తేలారు.

Saddula Bathukamma Celebrated Grandly in Karimnagar District5
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అనంతరం బతుకమ్మలను గోదావరిలో నిమజ్జనం చేశారు.

Saddula Bathukamma Celebrated Grandly in Karimnagar District6
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Saddula Bathukamma Celebrated Grandly in Karimnagar District7
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Saddula Bathukamma Celebrated Grandly in Karimnagar District8
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Saddula Bathukamma Celebrated Grandly in Karimnagar District9
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Saddula Bathukamma Celebrated Grandly in Karimnagar District10
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Saddula Bathukamma Celebrated Grandly in Karimnagar District11
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Saddula Bathukamma Celebrated Grandly in Karimnagar District12
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Saddula Bathukamma Celebrated Grandly in Karimnagar District14
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Saddula Bathukamma Celebrated Grandly in Karimnagar District15
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Saddula Bathukamma Celebrated Grandly in Karimnagar District22
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Saddula Bathukamma Celebrated Grandly in Karimnagar District23
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