కరీంనగర్ జిల్లాలో ఘనంగా సద్దుల బతుకమ్మ (ఫొటోలు)

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కరీంనగర్ జిల్లా: జిల్లాలోని వివిధ మండలాల్లో గురువారం సద్దుల వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు.
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వివిధ రకాల పూలతో బతుకమ్మలను పేర్చి.. సాయంత్రం ఆటలు ఆడారు. డీజే పాటలతో బతుకమ్మలను ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లి నిమజ్జనం చేశారు.
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మెట్పల్లిలో మాజీ ఎమ్మెల్యే విద్యాసాగర్రావు నివాసంలో బతుకమ్మ వేడుకలు నిర్వహించారు.
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ధర్మపురి మండలం రాయపట్నంలో మహిళలు ఆటపాటల్లో మునిగి తేలారు.
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అనంతరం బతుకమ్మలను గోదావరిలో నిమజ్జనం చేశారు.
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