 ‘రాబోయే 30 ఏళ్ల వరకు..’.. రాహుల్‌పై అమిత్ షా విమర్శలు | Amit Shah Attacks Rahul Gandhi | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘రాబోయే 30 ఏళ్ల వరకు..’.. రాహుల్‌పై అమిత్ షా విమర్శలు

Oct 22 2026 1:24 PM | Updated on Oct 22 2026 1:39 PM

Amit Shah Attacks Rahul Gandhi

న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. రాబోయే 30 సంవత్సరాల వరకు అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం మీకు రాదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం రాహుల్ గాంధీ విదేశీ పర్యటనలో ఉన్నారని, అందుకే తన మాటలు ఆయనకు వినపడకపోవచ్చని పేర్కొన్న షా, ఆయన ఎందుకు విదేశాల్లో ఉన్నారనేది ఆయన వ్యక్తిగత విషయమని అన్నారు.
 

అయితే రాహుల్ గాంధీ ఢిల్లీకి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత తన మాటలను గుర్తుపెట్టుకోవాలని, భవిష్యత్తులో వారికి ఎలాంటి అవకాశం లభించదని ఎద్దేవా చేశారు.
ఢిల్లీ జల్‌ బోర్డు (డీజేబీ)కి సంబంధించి సుమారు రూ.8,941 కోట్ల విలువైన 43 ప్రాజెక్టుల ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనల కార్యక్రమంలో భాగంగా అమిత్ షా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేవలం ధర్నాలు, ఆందోళనలు చేయడం వల్ల ఏమీ సాధించలేరని, ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రజాప్రతినిధులు తమ ప్రాంత ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం పని చేయాలని ఆయన హితవు పలికారు. అంతేకాకుండా, రాబోయే రోజుల్లో పంజాబ్‌లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందని, అక్కడి ప్రజలు ఇప్పటికే నిర్ణయించుకున్నారని కూడా ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో ఘనంగా దుర్గామాత నిమజ్జనం (ఫొటోలు)
photo 2

'గుప్పెడంత మనసు' సీరియల్ ఫేమ్ నటి జ్యోతి పూర్వజ్ (ఫొటోలు)
photo 3

వియత్నాంలో ఫుల్‌గా చిల్ అవుతున్న మీనాక్షి చౌదరి..(ఫొటోలు)
photo 4

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై తగ్గని రద్దీ - ఎటు చూసినా భవానీలే (ఫొటోలు)
photo 5

జ్యోతి పూర్వజ్ ‘కిల్లర్‌’ చిత్రం ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
25-Year-Old Woman Swept Away By Powerful Currents 1
Video_icon

Live Video: నవ్వుతూ జలపాతంలో దిగారు.. క్షణాల్లో కొట్టుకుపోయింది..
Chevireddy Bhaskar Reddy Mass Warning To TDP Rowdy Police and Chandrababu 2
Video_icon

నామినేషన్లు వేయనీయకపోతే తిరుపతి జిల్లా దద్దరిల్లిపోద్ది.. మాస్ వార్నింగ్
Harmanpreet Kaur Breaks Smriti Mandhana’s Record With Stunning 91 3
Video_icon

హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ సంచలనం.. స్మృతి మంధాన రికార్డు బద్దలు...!
Police Arrest Anjad Basha and YSRCP Leaders At Kadapa 4
Video_icon

Kadapa : ఆఫీస్ లోకి చొరబడ్డ పోలీసులు బలవంతంగా నేతల అక్రమ అరెస్ట్
Vijayawada Mayor Candidate Rayana Bhagyalakshmi Election Campaign 5
Video_icon

విజయవాడ మేయర్ అభ్యర్థి రాయన భాగ్యలక్ష్మి ఎన్నికల ప్రచారం
Advertisement
 