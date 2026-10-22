 అంగరంగ వైభవంగా మైసూరు దసరా వేడుకలు...జనసంద్రమైన ప్యాలెస్‌ సిటీ (ఫొటోలు) | Dussehra Festival Celebrations At Balrama Gate of Mysore Palace | Sakshi
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అంగరంగ వైభవంగా మైసూరు దసరా వేడుకలు...జనసంద్రమైన ప్యాలెస్‌ సిటీ (ఫొటోలు)

Oct 22 2026 7:18 AM | Updated on Oct 22 2026 7:18 AM

Dussehra Festival Celebrations At Balrama Gate of Mysore Palace1
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మైసూరు: కళాకారుల కమనీయ ప్రదర్శనలు, వేద మంత్రాల ఘోష, మంగళ వాయిద్యాలు, పోలీసు బ్యాండు దర్పం, జనసంద్రాన్ని తలపిస్తున్న భక్తుల ఘోష, చేతులు జోడించి ఉన్న లబ్ధ ప్రతిష్టలు.. ఇంతలోనే జగమంతా ఎదురుచూస్తున్న మైసూరు దసరా జంబూసవారీ ఊరేగింపు నేత్రపర్వంగా ఆరంభమైంది.

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ఫిరంగుల గర్జనలు, జయహో చాముండేశ్వరి అని భక్తజనం నినాదాలతో ఆ ప్రాంతం మార్మోగింది. సుందరంగా అలంకరించిన ఏనుగుల దండు ముందుకు సాగగా దసరా ఉత్సవాల వైభవం అంబరమంటింది.

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ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్‌ దంపతులు మధ్యాహ్నం 1:56 గంటలలోపు మధ్య మకర లగ్నం వద్ద నంది ధ్వజానికి పూజలు చేశారు. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, కేరళ సీఎం సతీశన్, వివిధ రంగాల ప్రముఖులు, 11 దేశాల నుంచి విశేష అతిథులు తరలివచ్చారు.

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# Tag
Dussehra Dussehra Festival Dussehra Festival (Vijayadashami) Mysore Palace Mysore karnataka DK Shivakumar photo gallery viral photos
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అంగరంగ వైభవంగా మైసూరు దసరా వేడుకలు...జనసంద్రమైన ప్యాలెస్‌ సిటీ (ఫొటోలు)
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