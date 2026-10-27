'చంద్రయాన్' చిత్రం రాకెట్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫోటోలు)

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టాలీవుడ్లో రాబోతున్న కామెడీ అడ్వెంచర్ చిత్రం 'చంద్రయాన్' (Chandrayaan) కు సంబంధించిన రాకెట్ రివీల్ (రాకెట్ లాంచ్ ఈవెంట్) అక్టోబర్ 26, 2026న హైదరాబాద్లోని మాదాపూర్ (Retro Drive-in) లో అత్యంత వైభవంగా జరిగింది.
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ఈ వేడుకకు ప్రముఖ దర్శకుడు సంకల్ప్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
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శివకుమార్ ధీకొండ, స్వప్న ప్రియదర్శిని ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, ఈ చిత్రానికి శ్రీనాథ్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు వేణు ఉడుగుల ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు.
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