 ఫైటింగ్ పోటీలు చూసేందుకు దుబాయి ట్రిప్ (ఫొటోలు) | Vijay Deverakonda Enjoys UFC Fights in Abu Dhabi | Sakshi
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ఫైటింగ్ పోటీలు చూసేందుకు దుబాయి ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Oct 27 2026 4:50 PM | Updated on Oct 27 2026 4:50 PM

Vijay Deverakonda Enjoys UFC Fights in Abu Dhabi1
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యూఎఫ్‌సీ ఫైటింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్ పోటీలు చూసేందుకు హీరో విజయ్ దేవరకొండ రీసెంట్‌గా అబుదాబి వెళ్లాడు. అక్కడ వీకెండ్ ఎంజాయ్ చేసిన ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు.

Vijay Deverakonda Enjoys UFC Fights in Abu Dhabi2
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Vijay Deverakonda Enjoys UFC Fights in Abu Dhabi3
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Vijay Deverakonda Enjoys UFC Fights in Abu Dhabi4
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Vijay Deverakonda Enjoys UFC Fights in Abu Dhabi5
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Vijay Deverakonda Enjoys UFC Fights in Abu Dhabi6
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Vijay Deverakonda Enjoys UFC Fights in Abu Dhabi7
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Vijay Deverakonda Enjoys UFC Fights in Abu Dhabi8
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Vijay Deverakonda Enjoys UFC Fights in Abu Dhabi9
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# Tag
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ఫైటింగ్ పోటీలు చూసేందుకు దుబాయి ట్రిప్ (ఫొటోలు)
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