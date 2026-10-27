13.2 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఊదిపడేసిన భారత్‌.. సిరీస్‌ కైవసం (ఫొటోలు)

1/21
న్యూజిలాండ్తో మూడో టీ20లో టీమిండియా ఘన విజయం సాధించింది.
2/21
ఆతిథ్య జట్టు విధించిన 199 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కేవలం 13.2 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి ఛేదించింది. తద్వారా ఆరు వికెట్ల తేడాతో గెలిచి.. మరో రెండు మ్యాచ్లు మిగిలి ఉండగానే సిరీస్ను కైవసం చేసుకుంది.
3/21
ఓపెనర్లలో అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసకర శతకం (38 బంతుల్లో 113) సాధించగా.. వైభవ్ సూర్యవంశీ మెరుపు (19 బంతుల్లో 45) ఇన్నింగ్స్ ఆడి.. విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
4/21
5/21
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21
18/21
19/21
20/21
21/21