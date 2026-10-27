 13.2 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఊదిపడేసిన భారత్‌.. సిరీస్‌ కైవసం (ఫొటోలు) | Ind vs NZ 3rd T20I Highlights 2026: Photos | Sakshi
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13.2 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఊదిపడేసిన భారత్‌.. సిరీస్‌ కైవసం (ఫొటోలు)

Oct 27 2026 5:26 PM | Updated on Oct 27 2026 5:31 PM

Ind vs NZ 3rd T20I Highlights 2026: Photos1
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న్యూజిలాండ్‌తో మూడో టీ20లో టీమిండియా ఘన విజయం సాధించింది.

Ind vs NZ 3rd T20I Highlights 2026: Photos2
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ఆతిథ్య జట్టు విధించిన 199 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కేవలం 13.2 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి ఛేదించింది. తద్వారా ఆరు వికెట్ల తేడాతో గెలిచి.. మరో రెండు మ్యాచ్‌లు మిగిలి ఉండగానే సిరీస్‌ను కైవసం చేసుకుంది.

Ind vs NZ 3rd T20I Highlights 2026: Photos3
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ఓపెనర్లలో అభిషేక్‌ శర్మ విధ్వంసకర శతకం (38 బంతుల్లో 113) సాధించగా.. వైభవ్‌ సూర్యవంశీ మెరుపు (19 బంతుల్లో 45) ఇన్నింగ్స్‌ ఆడి.. విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.

Ind vs NZ 3rd T20I Highlights 2026: Photos4
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Ind vs NZ 3rd T20I Highlights 2026: Photos5
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Ind vs NZ 3rd T20I Highlights 2026: Photos6
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Ind vs NZ 3rd T20I Highlights 2026: Photos7
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Ind vs NZ 3rd T20I Highlights 2026: Photos8
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Ind vs NZ 3rd T20I Highlights 2026: Photos9
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Ind vs NZ 3rd T20I Highlights 2026: Photos11
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Ind vs NZ 3rd T20I Highlights 2026: Photos12
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Ind vs NZ 3rd T20I Highlights 2026: Photos13
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Ind vs NZ 3rd T20I Highlights 2026: Photos14
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Ind vs NZ 3rd T20I Highlights 2026: Photos16
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Ind vs NZ 3rd T20I Highlights 2026: Photos17
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Ind vs NZ 3rd T20I Highlights 2026: Photos18
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Ind vs NZ 3rd T20I Highlights 2026: Photos19
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Ind vs NZ 3rd T20I Highlights 2026: Photos20
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Ind vs NZ 3rd T20I Highlights 2026: Photos21
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# Tag
India vs New Zealand Indian cricket team Abhishek Sharma Vaibhav Suryavanshi Shreyas Iyer T20 Cricket photo gallery
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