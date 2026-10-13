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హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో రేపు (అక్టోబర్ 14, బుధవారం) రాత్రి 7:00 గంటలకు భారత్ - వెస్టిండీస్ జట్ల మధ్య నాలుగో టీ20 మ్యాచ్ జరగనుంది.
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టీమిండియా వైస్ కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ వెస్టిండీస్తో జరగబోయే 4వ టీ20 మ్యాచ్కు ముందు హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు.
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హైదరాబాద్ అభిమానుల ముందు, తన సొంత గ్రౌండ్లో వైస్ కెప్టెన్గా బరిలోకి దిగడం ఎంతో గర్వంగా, ప్రత్యేకంగా ఉందని తెలిపారు.
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తన సొంత నగరంలో మ్యాచ్ ఆడుతుండటంపై ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ పలు కీలక విషయాలను పంచుకున్నారు.
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5 మ్యాచ్ల సిరీస్లో భారత్ ప్రస్తుతం 2–1 ఆధిక్యంలో ఉంది.
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మ్యాచ్ కోసం 2,200 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు .
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ఫొటోలు : రాజేష్ రెడ్డి (సాక్షి స్టాఫ్ ఫోటో గ్రాఫర్, హైదరాబాద్)