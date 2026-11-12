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టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ అర్షదీప్ సింగ్ ఒకేరోజున రెండు శుభవార్తలు విన్నాడు. సంచలన ట్రేడింగ్లో ముంబై ఇండియన్స్ గూటికి అర్షదీప్ చేరడం మొదటిదైతే, రెండోది అతడు వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు.
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ఈ బుధవారం న్యూజిలాండ్ గడ్డపై తన గర్ల్ఫ్రెండ్ సమ్రీన్ కౌర్ చేతికి రింగు తొడిగి నిశ్చితార్థం చేసుకున్నాడు.
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మౌంట్ మాంగనూయ్లోని అందమైన ప్రదేశంలో మోకాళ్లపై నిలబడి సమ్రీన్ కౌర్కు ప్రపోజ్ చేసిన అర్షదీప్ ఆ తర్వాత ఆమె చేతికి రింగును తొడిగాడు.
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ఆ తర్వాత సమ్రీన్ తన చేతి వేలికి అర్షదీప్ తొడిగిన రింగును చూపిస్తూ ఫొటోలకు ఫోజివ్వడాన్ని ముంబై ఇండియన్స్ షేర్ చేసుకుంది.
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సమ్రీన్ కౌర్ సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులతో పంచుకుంది. "జీవితం మనకిచ్చిన అత్యంత అద్భుతమైన కానుక.. మనమిద్దరం కలవడమే. ఇకపై మన జర్నీ జీవితాంతం కలిసి సాగుతుంది. హాయ్ ఫియాన్సీ" అంటూ సమ్రీన్ కౌర్ భావోద్వేగమైన క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చింది.
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దీంతో ఈ జంటకు క్రికెట్ అభిమానులు, నెటిజన్ల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
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