 న్యూజిలాండ్‌తో టీ20 సిరీస్ సొంతం చేసుకున్న భార‌త్‌ (ఫోటోలు) | India vs New Zealand : Team India T20I series victory | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

న్యూజిలాండ్‌తో టీ20 సిరీస్ సొంతం చేసుకున్న భార‌త్‌ (ఫోటోలు)

Nov 1 2026 9:14 PM | Updated on Nov 1 2026 9:14 PM

India vs New Zealand : Team India T20I series victory1
1/20

కివీస్‌తో ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ను 3-2 తేడాతో టీమిండియా కైవసం చేసుకుంది

India vs New Zealand : Team India T20I series victory2
2/20

India vs New Zealand : Team India T20I series victory3
3/20

India vs New Zealand : Team India T20I series victory4
4/20

India vs New Zealand : Team India T20I series victory5
5/20

India vs New Zealand : Team India T20I series victory6
6/20

India vs New Zealand : Team India T20I series victory7
7/20

India vs New Zealand : Team India T20I series victory8
8/20

India vs New Zealand : Team India T20I series victory9
9/20

India vs New Zealand : Team India T20I series victory10
10/20

India vs New Zealand : Team India T20I series victory11
11/20

India vs New Zealand : Team India T20I series victory12
12/20

India vs New Zealand : Team India T20I series victory13
13/20

India vs New Zealand : Team India T20I series victory14
14/20

India vs New Zealand : Team India T20I series victory15
15/20

India vs New Zealand : Team India T20I series victory16
16/20

India vs New Zealand : Team India T20I series victory17
17/20

India vs New Zealand : Team India T20I series victory18
18/20

India vs New Zealand : Team India T20I series victory19
19/20

India vs New Zealand : Team India T20I series victory20
20/20

Photo Credit: BCCI/ICC/Social Media

# Tag
team india New Zealand Indian cricket Shreyas Iyer India vs New Zealand photo gallery
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

న్యూజిలాండ్‌తో టీ20 సిరీస్ సొంతం చేసుకున్న భార‌త్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

వైట్‌ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
photo 3

ఎన్నికల్లో పచ్చ కుట్రలు.. ఆర్వో ఆఫీసు ఎదుట వైఎస్‌ జగన్‌ నిరసన (ఫోటోలు)
photo 4

చరణ్-సుకుమార్ కొత్త సినిమా లాంఛనంగా ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో సందడి సందడిగా హాలోవీన్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
AI Company Innodata Fires 550 Employees In India 1
Video_icon

లంచ్ చేసి వచ్చేసరికి ఉద్యోగం ఔట్! 550 మందికి ఉద్వాసన
YS Jagan Mohan Reddy Serious On Chandrababu And SEC 2
Video_icon

నేను సై అంటే... పులివెందుల ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?
Ram Charan And Chiranjeevi At RC17 Movie Pooja Ceremony 3
Video_icon

ఎంత గ్లోబల్ స్టార్ అయినా.. చిరుకి మాత్రం పసివాడే..!
TDP Goon Closes Doors And Rigging In Election At Anantapur 4
Video_icon

తలుపులు మూసి.. ఓట్లు గుద్దుతున్న టీడీపీ గూండాలు.. పోలింగ్ బూతులో వీడియో వైరల్
YS Jagan Meets To India Today And NTV Journalists 5
Video_icon

దాడిలో గాయపడిన జర్నలిస్టులకు వైఎస్ జగన్ పరామర్శ
Advertisement