హైదరాబాద్ ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో టీ20 జోష్‌ (ఫొటోలు)

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హైదరాబాద్ : భారత్–వెస్టిండీస్ జట్ల మధ్య ఉప్పల్ స్టేడియంలో బుధవారం టి20 క్రికెట్ మ్యాచ్ సందర్భంగా అభిమానుల జోష్ కనిపించింది.
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యువత కేరింతలు..తిరంగా వేషధారణలతో సందడి నెలకొంది. విదేశీయులతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి పెద్దసంఖ్యలో యువకులు తరలివచ్చారు.
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టీమ్ ఇండియాకు మద్దతుగా నినాదాలు చేశారు. తొలిసారిగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు ఉచితంగా వీక్షించే అవకాశం కల్పించడంతో సెలవు రోజులు అయినా యూనిఫాంలోనే రావడం విశేషం.
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సాయంత్రం 4 గంటల నుంచే అభిమానులు స్టేడియం పరిసర ప్రాంతాలకు చేరుకున్నారు. మెట్రో రైలు సౌకర్యాన్ని ఎక్కువమంది వినియోగించుకోవడంతో గత మ్యాచ్లతో పోలిస్తే ఈసారి స్టేడియం పరిసరాల్లో కార్ల రాకపోకలు తక్కువగా కనిపించాయి.
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పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో స్టేడియంలో బతుకమ్మ వైభవాన్ని ప్రదర్శించారు. జానపద కళారూపాలు మరింత శోభను చేకూర్చాయి.
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మ్యాచ్ విరామ సమయంలో తెలంగాణ పర్యాటక శాఖ రూపొందించిన పర్యాటక ప్రచార చిత్రాన్ని ప్రదర్శించారు.
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ఫొటోలు : రాజేష్ రెడ్డి (సాక్షి స్టాఫ్ ఫోటో గ్రాఫర్, హైదరాబాద్)