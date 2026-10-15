 హైదరాబాద్ ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో టీ20 జోష్‌ (ఫొటోలు) | Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్ ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో టీ20 జోష్‌ (ఫొటోలు)

Oct 15 2026 6:35 AM | Updated on Oct 15 2026 6:35 AM

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad1
1/39

హైదరాబాద్ : భారత్‌–వెస్టిండీస్‌ జట్ల మధ్య ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో బుధవారం టి20 క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌ సందర్భంగా అభిమానుల జోష్‌ కనిపించింది.

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad2
2/39

యువత కేరింతలు..తిరంగా వేషధారణలతో సందడి నెలకొంది. విదేశీయులతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి పెద్దసంఖ్యలో యువకులు తరలివచ్చారు.

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad3
3/39

టీమ్‌ ఇండియాకు మద్దతుగా నినాదాలు చేశారు. తొలిసారిగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు ఉచితంగా వీక్షించే అవకాశం కల్పించడంతో సెలవు రోజులు అయినా యూనిఫాంలోనే రావడం విశేషం.

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad4
4/39

సాయంత్రం 4 గంటల నుంచే అభిమానులు స్టేడియం పరిసర ప్రాంతాలకు చేరుకున్నారు. మెట్రో రైలు సౌకర్యాన్ని ఎక్కువమంది వినియోగించుకోవడంతో గత మ్యాచ్‌లతో పోలిస్తే ఈసారి స్టేడియం పరిసరాల్లో కార్ల రాకపోకలు తక్కువగా కనిపించాయి.

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad5
5/39

పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో స్టేడియంలో బతుకమ్మ వైభవాన్ని ప్రదర్శించారు. జానపద కళారూపాలు మరింత శోభను చేకూర్చాయి.

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad6
6/39

మ్యాచ్‌ విరామ సమయంలో తెలంగాణ పర్యాటక శాఖ రూపొందించిన పర్యాటక ప్రచార చిత్రాన్ని ప్రదర్శించారు.

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad7
7/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad8
8/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad9
9/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad10
10/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad11
11/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad12
12/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad13
13/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad14
14/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad15
15/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad16
16/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad17
17/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad18
18/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad19
19/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad20
20/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad21
21/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad22
22/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad23
23/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad24
24/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad25
25/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad26
26/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad27
27/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad28
28/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad29
29/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad30
30/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad31
31/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad32
32/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad33
33/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad34
34/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad35
35/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad36
36/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad37
37/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad38
38/39

Fourth T20 Cricket match between India and West Indies in Hyderabad39
39/39

ఫొటోలు : రాజేష్‌ రెడ్డి (సాక్షి స్టాఫ్ ఫోటో గ్రాఫర్, హైదరాబాద్‌)

# Tag
india vs west indies T20 match Uppal Stadium Hyderabad Telangana photo gallery Shreyas Iyer tilak varma
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయనగరం : నూతన వధూవరులకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఆశ్వీరాదం (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల : ముత్యపుపందిరిపై సీతా స్వయంవరం అలంకారంలో శ్రీవారు (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో టీ20 జోష్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

వియత్నాం ట్రిప్ ఫుల్‌గా ఎంజాయ్ చేసిన మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 5

బేబీ బంప్‌తో సమంత ఫొటోషూట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Receives Grand Welcome By Bhogapuram People 1
Video_icon

పూల వర్షంతో జగన్ కు ఘన స్వాగతం పలికిన భోగాపురం ప్రజలు
Minister Nadendla Manohar Vs Alapati Rajendra Prasad For Tenali Municipality 2
Video_icon

భగ్గుమన్న తెనాలి.. మున్సిపల్ సీటు కోసం కొట్లాట
Meerut Blue Drum Murder Case Muskan And Sahil Sentenced To Death 3
Video_icon

భర్తను చంపి బ్లూ డ్రమ్ లో మృతదేహం.. ముస్కాన్, సాహిల్ కు ఉరిశిక్ష!
Big Shock For Janasena 15 Percent Seats Share In Local Body Elections 4
Video_icon

నారా సేవలో పవన్.. జనసేనకు బిగ్ షాక్.. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ముష్టి..
India vs West Indies 4th T20I Fans Go Crazy at Uppal Stadium 5
Video_icon

ఇండియా VS వెస్టిండీస్.... ఉప్పల్ కు పోటెత్తిన ఫ్యాన్స్!

Advertisement