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తెలంగాణలో అద్భుతమైన ఈ ప్రాంతం ఎక్కడో మీకు తెలుసా?
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రాముని గుండాలు తెలంగాణలోని పెద్దపల్లి జిల్లా, రామగుండం ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రకృతి రమణీయమైన, ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యత కలిగిన ప్రదేశం.
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త్రేతాయుగంలో వనవాస సమయంలో శ్రీరాముడు, సీత, లక్ష్మణులు ఇక్కడ నివసించారని స్థానికుల నమ్మకం. ఆ సమయంలోనే 108 రాతి నీటి గుండాలను ఏర్పాటు చేశారని కథనం.
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ఇక్కడ కొండపై సీతారాముల ఆలయం, అలాగే కాలభైరవుడు, శివలింగం వంటి చిన్న గుడులు ఉన్నాయి.
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వర్షాకాలంలో జలపాతం, పచ్చని వాతావరణం, గోదావరి నది దృశ్యాలు సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటాయి.
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సమీప రైల్వే స్టేషన్ రామగుండం (RDM); రోడ్డు మార్గం ద్వారా గోదావరిఖని, పెద్దపల్లి మీదుగా చేరుకోవచ్చు.
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బయట తిరగడానికి అక్టోబర్ నుండి మార్చి వరకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వర్షాకాలంలో జలపాతాలు అందంగా ఉన్నప్పటికీ, నీటి ప్రవాహం, రాళ్లపై జారే ప్రమాదం దృష్ట్యా జాగ్రత్త అవసరం.
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