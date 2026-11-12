ఆంధ్రా శబరిమలగా పిలవబడే అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫోటోలు)

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ఆంధ్రా శబరిమలగా పిలవబడే సిద్దివారిపాలెం అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం.
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాకినాడ జిల్లా, శంఖవరం మండలం, పెద్దమల్లాపురం పంచాయతీ పరిధిలోని సిద్దివారిపాలెం గ్రామంలో ఉన్న శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం ఆంధ్రా శబరిమలగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
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కొండల మధ్య ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో కొలువై ఉన్న ఈ ఆలయాన్ని కేరళలోని శబరిమల ఆలయ నమూనాలో నిర్మించారు.
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కేరళలోని శబరిమల యాత్రకు వెళ్లలేని భక్తులకు అక్కడి అనుభూతిని కలిగించే ఉద్దేశంతో భూపతి కుసుమంచి శ్రీనివాసరావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు.
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ప్రధాన ఆలయంతో పాటు పద్దెనిమిది మెట్లు (పతినెట్టాంపడి), కన్నిమూల మహాగణపతి, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, వావర్ స్వామి మసీదు, మరియు పందళ రాజాపురం వంటి నిర్మాణాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
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చుట్టూ కొండలు, పచ్చని చెట్లతో కూడిన ప్రశాంత వాతావరణంలో ఈ ఆలయం ఉంటుంది. సమీపంలో ఒక చిన్న జలపాతం కూడా భక్తులను ఆకట్టుకుంటుంది.
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కాకినాడ, అన్నవరం లేదా తుని నుండి శంఖవరం మీదుగా సిద్దివారిపాలెం చేరుకోవచ్చు.
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ఆలయానికి వెళ్లే మార్గంలో కొంత భాగం ఘాట్ రోడ్డు మరియు గతుకుల రహదారి ఉన్నందున ద్విచక్ర వాహనాల కంటే నాలుగు చక్రాల వాహనాల్లో (కారులు, జీపులు) ప్రయాణించడం సురక్షితం.
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కొండ ప్రాంతం కావడంతో ఆలయానికి వెళ్లే భక్తులు తమ వెంట తగినంత తాగునీరు, ఆహార పదార్థాలను తీసుకెళ్లడం మంచిది.
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కార్తీక, మార్గశిర మాసాల్లో ఇక్కడ అయ్యప్ప మాలధారులు పెద్ద సంఖ్యలో ఇరుముడి సమర్పించుకుంటారు.
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