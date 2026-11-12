‘చంద్రయాన్’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)

1/27
చంద్రయాన్ (Chandrayaan) సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక నవంబర్ 11, 2026న హైదరాబాద్లోని మాధాపూర్ రెట్రో డ్రైవ్-ఇన్లో ఘనంగా నిర్వహించారు.
2/27
ఈ వేడుకకు హీరో శ్రీవిష్ణు, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత వి. హనుమంతరావు, నిర్మాత బెక్కెం వేణుగోపాల్ తదితరులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
3/27
వేణు ఊడుగుల ఈ సినిమాను సమర్ధిస్తున్నారు. శ్రీనాథ్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహించారు.
4/27
శివకుమార్ దీకొండ, స్వప్న ప్రియదర్శిని ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా.. రవి శివతేజ, వంశీధర్, లోకేష్, బలగం సత్యనారాయణ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.
5/27
ఈ సినిమా నవంబర్ 13, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలవుతోంది.
6/27
7/27
8/27
9/27
10/27
11/27
12/27
13/27
14/27
15/27
16/27
17/27
18/27
19/27
20/27
21/27
22/27
23/27
24/27
25/27
26/27
27/27