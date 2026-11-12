 ‘చంద్రయాన్’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు) | Chandrayan Movie Pre Release Event In Hyderabad With Sree Vishnu And V Hanumantha Rao As Chief Guests HD Photos Goes Viral | Sakshi
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‘చంద్రయాన్’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక..డాన్స్ చేసిన హనుమంతరావు

Nov 12 2026 9:28 AM | Updated on Nov 12 2026 9:55 AM

Chandrayan Movie Pre Release Event Photo Gallery1
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చంద్రయాన్ (Chandrayaan) సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక నవంబర్ 11, 2026న హైదరాబాద్‌లోని మాధాపూర్ రెట్రో డ్రైవ్-ఇన్‌లో ఘనంగా నిర్వహించారు.

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ఈ వేడుకకు హీరో శ్రీవిష్ణు, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత వి. హనుమంతరావు, నిర్మాత బెక్కెం వేణుగోపాల్ తదితరులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.

Chandrayan Movie Pre Release Event Photo Gallery3
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వేణు ఊడుగుల ఈ సినిమాను సమర్ధిస్తున్నారు. శ్రీనాథ్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహించారు.

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శివకుమార్ దీకొండ, స్వప్న ప్రియదర్శిని ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా.. రవి శివతేజ, వంశీధర్, లోకేష్, బలగం సత్యనారాయణ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.

Chandrayan Movie Pre Release Event Photo Gallery5
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ఈ సినిమా నవంబర్ 13, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలవుతోంది.

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# Tag
chandrayan pre release event Tollywood photo gallery Web Cinema Photos Sree Vishnu
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