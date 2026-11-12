 పెళ్లి చేసుకున్న ఇరుముడి హీరోయిన్‌ ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్ (ఫోటోలు) | Irumudi Movie Actress Priya Bhavani Shankar Marriage HD Photos | Sakshi
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ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకున్న ఇరుముడి హీరోయిన్ (ఫోటోలు)

Nov 12 2026 7:46 AM | Updated on Nov 12 2026 7:50 AM

Irumudi Movie Actress Priya Bhavani Shankar Marriage HD Photos1
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'ఇరుముడి' హీరోయిన్ ప్రియా భవానీ శంకర్ (Priya Bhavani Shankar) పెళ్లి చేసుకుని సర్‌ప్రైజ్ చేసింది. చెన్నైలో బుధవారం ఉదయం ఈ శుభకార్యం జరిగింది.

Irumudi Movie Actress Priya Bhavani Shankar Marriage HD Photos2
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కోలీవుడ్‌తో పాటు టాలీవుడ్‌లోనూ తనదైన నటనతో, అందంతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ప్రముఖ హీరోయిన్ ప్రియా భవానీ శంకర్.

Irumudi Movie Actress Priya Bhavani Shankar Marriage HD Photos3
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ఇటీవలే రవితేజ సరసన ఇరుముడి సినిమాతో సూపర్ హిట్ అందుకున్న ఈ భామ.. ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉంది.

Irumudi Movie Actress Priya Bhavani Shankar Marriage HD Photos4
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ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఆమె తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక కొత్త అడుగు వేశారు.

Irumudi Movie Actress Priya Bhavani Shankar Marriage HD Photos5
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ఇప్పుడు ఎలాంటి హడావుడి లేకుండానే వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. చాలా అంటే చాలా సింపుల్‌గా ఈ కార్యక్రమం జరిగిపోయింది.

Irumudi Movie Actress Priya Bhavani Shankar Marriage HD Photos6
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Irumudi Movie Actress Priya Bhavani Shankar Marriage HD Photos7
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Irumudi Movie Actress Priya Bhavani Shankar Marriage HD Photos9
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(Images Source : Instagram/priyabhavanishankar)

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