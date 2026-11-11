 సిద్దు జొన్నలగడ్డ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం (ఫోటోలు) | Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సిద్దు జొన్నలగడ్డ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం (ఫోటోలు)

Nov 11 2026 11:04 AM | Updated on Nov 11 2026 11:15 AM

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos1
1/24

సిద్దు జొన్నలగడ్డ 10వ సినిమా (Siddhu 10) మోహన్ బి (Mohan B) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఒక అందమైన ప్రేమకథా చిత్రం. నవంబర్ 11, 2026న హైదరాబాద్‌లో ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos2
2/24

సుకుమార్ రైటింగ్స్ (Sukumar Writings) మరియు బన్నీ వాస్ వర్క్స్ (Bunny Vas Works) సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. తబితా సుకుమార్ సమర్పిస్తున్నారు.

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos3
3/24

ఇందులో సిద్దు జొన్నలగడ్డ సరసన నయన్ సారిక (Nayan Sarika) కథానాయికగా నటిస్తున్నారు.

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos4
4/24

మోహన్ బండ్రెడ్డి (కొత్త దర్శకుడు) ఈ చిత్రంతో పరిచయమవుతున్నారు.

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos5
5/24

ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ డిసెంబర్ 11 నుంచి ప్రారంభం కానుంది.

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos6
6/24

ఈ సినిమా ప్రారంభోత్సవ వేడుకకు అల్లు అరవింద్ గ్లింప్స్ లాంచ్ చేయగా, బుచ్చి బాబు సాణా స్క్రిప్ట్ అందజేశారు

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos7
7/24

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos8
8/24

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos9
9/24

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos10
10/24

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos11
11/24

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos12
12/24

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos13
13/24

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos14
14/24

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos15
15/24

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos16
16/24

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos17
17/24

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos18
18/24

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos19
19/24

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos20
20/24

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos21
21/24

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos22
22/24

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos23
23/24

Siddhu Jonnalagadda and Nayan New Movie Opening Photos24
24/24

# Tag
Siddhu new movie opening Tollywood Nayan Sarika bunny vas Web Cinema Photos Thabitha Sukumar
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సిద్దు జొన్నలగడ్డ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం (ఫోటోలు)
photo 2

'గోట్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్.. దివ్య భారతి హైలైట్! (ఫొటోలు)
photo 3

ఉత్తరాంధ్ర ఆరాధ్య దైవం పైడితల్లి అమ్మవారి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు (ఫోటోలు)
photo 4

కుటుంబంతో కలిసి హీరో రిషబ్ శెట్టి దీపావళి వేడుకలు (ఫోటోలు)
photo 5

వరంగల్ : నేతకాని ‘దీపావళి బతుకమ్మ’ (ఫోటోలు)

Video

View all
Monkeys In ATM Centre Viral Video 1
Video_icon

ATMలో క్యాష్ తీసుతున్న కోతులు వైరల్ అవుతున్న వీడియో
Low Pressure to Form in Bay of Bengal on November 13 2
Video_icon

ఏపీకి మరో తుఫాన్ గండం.. వణికిస్తున్న వాతావరణ హెచ్చరికలు
Karumuri Venkat Reddy Reacts On Pawan Kalyan And Anna Lezhneva Divorce 3
Video_icon

పవన్, అన్నా లెజినోవా విడాకులు కారుమూరి రియాక్షన్
Another COVID-19 Variant Detected 4
Video_icon

మళ్లీ కరోనా కలకలం.. కొత్త వేరియంట్ ఎంట్రీ!
ఇదేనా నీ సనాతన ధర్మం..! పవన్ పై జడ శ్రవణ్ సంచలన కామెంట్స్ 5
Video_icon

ఇదేనా నీ సనాతన ధర్మం..! పవన్ పై జడ శ్రవణ్ సంచలన కామెంట్స్
Advertisement