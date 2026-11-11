సిద్దు జొన్నలగడ్డ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం (ఫోటోలు)

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సిద్దు జొన్నలగడ్డ 10వ సినిమా (Siddhu 10) మోహన్ బి (Mohan B) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఒక అందమైన ప్రేమకథా చిత్రం. నవంబర్ 11, 2026న హైదరాబాద్లో ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.
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సుకుమార్ రైటింగ్స్ (Sukumar Writings) మరియు బన్నీ వాస్ వర్క్స్ (Bunny Vas Works) సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. తబితా సుకుమార్ సమర్పిస్తున్నారు.
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ఇందులో సిద్దు జొన్నలగడ్డ సరసన నయన్ సారిక (Nayan Sarika) కథానాయికగా నటిస్తున్నారు.
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మోహన్ బండ్రెడ్డి (కొత్త దర్శకుడు) ఈ చిత్రంతో పరిచయమవుతున్నారు.
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ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ డిసెంబర్ 11 నుంచి ప్రారంభం కానుంది.
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ఈ సినిమా ప్రారంభోత్సవ వేడుకకు అల్లు అరవింద్ గ్లింప్స్ లాంచ్ చేయగా, బుచ్చి బాబు సాణా స్క్రిప్ట్ అందజేశారు
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